Türkiye siyasetinde son günlerde akla hayale gelmeyecek gelişmeler yaşanıyor. Ülkenin en milliyetçi partilerinden biri olan MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan gelsin DEM Parti kürsüsünde PKK'nın feshedildiğini haykırsın' sözleriyle başlayan süreç Öcalan'ın 'PKK kendini feshetsin' çağrısıyla başka bir boyuta taşındı.

PKK'nın kendini feshetmesinin ardından ise TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu İmralı'ya heyet göndererek PKK kurucusu Abdullah Öcalan ile görüştü.

'LANET OLSUN'

Tüm bu yaşananlara toplumun bazı kesimleri destek verirken bazı kesimleri ise tepki gösterdi.

Eskişehir'de bir polis memuru açılım süreci nedeniyle uyuyamadığını belirterek, "Seçimleri ‘Öcalan çıkacak’ diyerek kazanan, bugün o Öcalan’a ‘sayın’ deme yarışına girerek, yol yürüyenler mutlaka kaybederler. Türk milletinin yanında olacaksınız! Bu ülke kolay kurulmadı. Lanet olsun! Yol yürüyeceğiniz insan mı kalmadı? Her gün örgüte yakın olan insanlar, utanmadan arlanmadan sinir uçlarımızı kaşıyorlar. ‘Apo çıkacakmış, Doğu Anadolu Güneydoğu Anadolu Kürdistan olacakmış…’ Bunlar hayal! Bunların altında kalırsınız! Siyasilere güvenmeyin. Burada her zaman son sözü Türk milleti söyler. Bu süreç başladığından beri uyku uyuyamıyorum.” dedi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açılıma tepki gösteren polis memuru hakkında açıklama geldi. Yapılan açıklamada polis memurunun görevden uzaklaştırıldığı duyuruldu.

EGM'den yapılan açıklama şöyle:

"Bazı sosyal medya hesaplarında, Eskişehir ilinde görevli bir Polis Memuruna ait görüntülerin paylaşılması üzerine konu hakkında derhal inceleme başlatılmıştır.

Polis Memuru görevden uzaklaştırılarak konunun tüm yönleriyle araştırılması için Emniyet Genel Müdürlüğümüzce Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

'ONUR DUYARIM'

Görevden uzaklaştırma kararını sosyal medya hesabından paylaşan polis memuru, “Adım ‘Onur’ gibi onur duyarım. Onur belgemdir. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti Devleti! Yaşasın büyük Türk milleti!” dedi.