Açılışı için 8 defa tarih verilen hastane bu sefer açılacak mı?

Açılması yılan hikayesine dönen İzmir Şehir Hastanesinin açılışı için 8. kez tarih verildi. Açılışı her seferinde ertelenen hastane için Erdoğan, son olarak dört ay önce Kocaeli mitinginde bayram öncesi açılış yapacağını belirterek yeniden müjde vermişti.

Cumhuriyet gazetesinden alınan habere göre, Yine açılamayan hastane için 29 Eylül’de açılacağı açıklandı. TEKNOFEST için İzmir’e gelen Erdoğan’ın hastanenin açılışını yapması bekleniyor.

‘DEPREME DAYANIKSIZ’

Hastane için zeminin depreme dayanıksız olduğu uzmanlar ve STK’ler tarafından defalarca açıklandı. Ancak, Bakanlık iddialara yanıt vermedi.

Geçe hafta ise bakanlık yetkililerinin hastaneyi devralmak için inceleme yaptığı ve üç ayrı bölümde depreme dayanıksız kolonlar tespit etti.

Firmadan güçlendirme yapmasını istedi. Maden Tetkik Arama (MTA)’nın haritasında hastane alanından iki aktif fay geçiyor.

STK’lerin defalarca zeminin sağlam olmadığı ve zemin etüt raporlarının açıklanmasını istemesine rağmen bilgi paylaşılmadı.

Hastanenin birçok cihazlarının yerleştirilmediği ve sağlık çalışanlarının ise atamasının yapılmadığı da iddialar arasında. Vatandaşlar, ‘Umarım bu kez açılır’ yorumunu yap