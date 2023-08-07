Acımasız anne çocuğunu öldüresiye dövdü

İstanbul’da acımasız bir anne çocuğunu evin içinde öldüresiye dövdü. Evden gelen seslere çıkan komşular kadına; “küçücük çocuk yapma sesi bize kadar geliyor” dedi. Kadın ise: “Benim çocuğum öldürsem hakkımdır” dedi.