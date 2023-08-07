Acımasız anne çocuğunu öldüresiye dövdü

İstanbul Esenyurt'a bağlı Piri Reis Mahallesi'ndeki bir apartmanda kaydedilen görüntülerde bir anne, çocuğunu öldüresiye dövmeye başladı.
Çocuğun çığlıklarına dayanamayıp apartmana çıkan komşular, video kaydına başlayarak kadının çocuğunu dövdüğünü dile getirdi.
“Benim çocuğum öldürsem hakkımdır”
Çocuğun çığlık seslerine kayıtsız kalamayan komşular, kadına seslenip “küçücük çocuk yapma sesi bize kadar geliyor” dedi. Kadın ise: “Benim çocuğum öldürsem hakkımdır” dedi.
Video sosyal medyanın gündemine otururken acımasız anneye sosyal medyadan büyük tepki yağdı.