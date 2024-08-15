Açken tatlı yemenin büyük zararları

Tatlıların lezzetli ve cazip olmalarına rağmen, özellikle açken tüketildiklerinde bazı sağlık sorunlarına yol açabildiği bildirildi.

Açken tatlı tüketmek, vücutta bir dizi olumsuz etkiye yol açabileceğinin altı çizildi. Bu durum, özellikle kan şekeri seviyelerindeki dalgalanmalar ve insülin direnci riskine katkıda bulunması açısından önemli olduğu ifade edildi.

Uzmanlar, aç karna tatlı tüketmenin sağlık üzerindeki potansiyel zararlarına dikkat çekti.

Uzman Görüşleri

Diyetisyen Dr. Zeynep Kaplan, açken tatlı yemenin kan şekerinde ani dalgalanmalara neden olabileceğini belirtti. Bu durum, kısa süreli enerji artışının ardından hızlı bir düşüşe yol açarak yorgunluk ve halsizlik hissine neden olabilir.

Endokrinolog Dr. Mehmet Yılmaz, açken tatlı tüketiminin insülin direncine katkıda bulunabileceğini ifade etti.

Dr. Yılmaz, "Açken tüketilen tatlılar, kan şekerinde ani yükselmelere neden olur ve bu durum uzun vadede insülin direncine yol açabilir" dedi.

İnsülin direnci, tip 2 diyabet riskini artıran önemli bir faktör olduğu biliniyor.

Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Demir ise, açken tatlı yemenin mide rahatsızlıklarına neden olabileceğini vurguladı.

Prof. Demir, "Tatlılar, yüksek şeker içeriği nedeniyle mide asidini artırabilir ve bu durum mide ekşimesi ve reflü gibi sorunlara yol açabilir" şeklinde uyardı.

Bilimsel Araştırmalar

Bilimsel araştırmalar da açken tatlı yemenin zararlarını destekledi.

2021 yılında yapılan bir çalışma, açken tatlı tüketiminin kan şekerinde ani dalgalanmalara neden olduğunu ve bu durumun uzun vadede metabolik sendrom riskini artırabileceğini gösterdi.

Metabolik sendrom, obezite, yüksek tansiyon ve anormal kolesterol seviyeleri gibi bir dizi sağlık sorununu içerdiği bildirildi.

Başka bir araştırma ise, açken tatlı yemenin diş sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini ortaya koydu.

Şekerli yiyecekler, ağızdaki bakteriler tarafından fermente edilerek asit üretimine neden olur ve bu durum diş çürümelerine neden olabileceği bildirildi. Bu nedenle, tatlı tüketiminin dengeli ve ölçülü yapılmasının önemli olduğu ifade edildi.