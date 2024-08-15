Ani ve şiddetli karın ağrısı ölümcül olabilir! Uzmanlar uyardı

Ani ve şiddetli karın ağrısı, bazen kalp krizi belirtisi olabilir. Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Michael Blaha, bu tür belirtilerin sıklıkla göz ardı edildiğini, ancak özellikle yaşlı bireylerde ve kadınlarda karın ağrısının kalp krizinin atipik bir belirtisi olabileceğini vurguladı.

Harvard Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Peter Libby de, karın ağrısının kalp krizinin "sessiz habercisi" olabileceğini belirtmekte ve bu durumu yaşayan kişilerin acilen tıbbi yardım alması gerektiğinin altını çizdi.

Bilimsel Araştırmalar Ne Diyor?

Birleşik Krallık'ta yapılan geniş çaplı bir çalışmada, karın ağrısı ile kalp krizi arasındaki ilişki incelenmiş ve bu bulgunun özellikle kadınlarda daha yaygın olduğu saptandı.

British Medical Journal’da yayımlanan bir başka çalışmada, karın ağrısının kalp krizi ile ilişkili olma olasılığının diğer semptomlarla birlikte değerlendirilmesi gerektiği, aksi takdirde tanıda gecikmelerin olabileceği belirtildi.

Karın ağrısı, toplumda sıkça karşılaşılan bir rahatsızlık olup, bazen ciddi sağlık sorunlarının belirtisi olabilir.

Uzman Görüşleri

Kardiyolog Dr. Ayşe Demir, ani ve şiddetli karın ağrısının kalp krizinin bir belirtisi olabileceğini ve bu durumun özellikle kalbin diyaframa bakan alt yüzeyinde gelişen kalp infarktüsü ile ilişkili olabileceğini ifade etti.

Dr. Demir, "Bu tür ağrılar, 15 dakikadan uzun sürüyorsa ve şiddetliyse, acil tıbbi müdahale gerektirebilir" şeklinde uyardı.

Gastroenterolog Dr. Mehmet Yılmaz ise, karın ağrısının nedenini belirlemede ağrının şiddeti, başlama şekli ve süresinin önemli ipuçları sunduğunu belirtti.

Dr. Yılmaz, "Hafif başlayan ve giderek şiddetlenen ağrılar, safra kesesi hastalıkları, böbrek hastalıkları ve pankreas iltihabı gibi durumlarla ilişkili olabilir. Ancak ani başlayan şiddetli ağrılarda kalp krizi gibi acil müdahale gerektiren durumlar göz önünde bulundurulmalı" dedi.

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Nihat Okçu, karın üst bölgesinde aniden ortaya çıkan ağrıların kalp krizi habercisi olabileceğini belirtti.

Prof. Okçu, "Karın üst bölgesinde mide, karaciğer ve safra kesesi gibi organların bulunduğu bölgede ortaya çıkan ağrılar sıklıkla bu organlarla ilişkilendirilse de, kalp krizine bağlı ağrılar da bu bölgede hissedilebilir" dedi.

Bilimsel Araştırmalar

Bilimsel araştırmalar da ani ve şiddetli karın ağrısının kalp krizi habercisi olabileceğini destekledi. 2018 yılında yapılan bir çalışma, karın üst bölgesinde hissedilen ani ve şiddetli ağrıların, kalp krizinin bir belirtisi olabileceğini gösterdi. Bu çalışma, özellikle kalp krizinin erken teşhisinde karın ağrısının önemine dikkat çekti.

Başka bir araştırma ise, ani ve şiddetli karın ağrısının, kalp krizi dışında diğer ciddi sağlık sorunlarının da habercisi olabileceğini ortaya koydu. Bu nedenle, bu tür ağrılar yaşandığında vakit kaybetmeden tıbbi yardım alınması gerektiği vurgulandı.