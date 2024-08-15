Çocukları oyunda bekleyen karakter tehlikeleri

Dijital oyunlar, çocuklar için eğlenceli ve öğretici olabilse de, bazı oyunlarda yer alan karakterler ve içerikler çeşitli tehlikeler barındırabilir. Bu tehlikeler, çocukların zihinsel ve duygusal gelişimlerini olumsuz etkileyebilir.

Dijital oyunlar, çocuklar için eğlenceli ve öğretici olabilirken, aynı zamanda bazı tehlikeleri de beraberinde getirebilir.

Uzmanlar, çocukların oyun oynarken karşılaşabileceği karakter tehlikelerini vurguladı.

Uzmanlar, özellikle şiddet içeren karakterler ve oyunların çocuklar üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Dr. Craig Anderson, Iowa State Üniversitesi'nde psikoloji profesörü, bu tür oyunların çocukların agresif davranışlarını artırabileceğini belirtti.

Anderson ve ekibinin yaptığı araştırmalar, şiddet içeren oyunların uzun vadede çocukların empati yeteneklerini azaltabileceğini ve sosyal izolasyona yol açabileceğini gösterdi.

Benzer şekilde, Dr. Cheryl Olson, Harvard Tıp Fakültesi'nde halk sağlığı uzmanı, oyunlardaki cinsiyetçi karakterlerin ve stereotiplerin, çocukların cinsiyet rollerine yönelik algılarını şekillendirebileceğini vurguladı. Olson’un çalışmaları, bu tür oyunların kız çocuklarında özgüven eksikliğine ve erkek çocuklarında ise aşırı rekabetçi davranışlara neden olabileceğini öne sürdü.

Ayrıca, Dr. Douglas Gentile, yine Iowa State Üniversitesi'nde medya ve çocuk gelişimi alanında uzman bir psikolog, çocukların dijital oyunlardaki karakterlerle özdeşleşme eğiliminde olduğunu belirtiyor.

Gentile, "Bir çocuk, oyunda kontrol ettiği karakterle ne kadar özdeşleşirse, o karakterin davranışlarını gerçek dünyada da benimseme olasılığı o kadar artar" dedi.

Gentile’nin 2011’de yayınlanan çalışması, özellikle şiddet içeren karakterlerin çocukların şiddet eğilimlerini artırabileceğini ortaya koydu. Bu araştırmaların ışığında, ebeveynlerin çocuklarının oynadığı oyunların içeriklerini dikkatlice incelemesi ve çocukların bu oyunlar sırasında karşılaştıkları karakterlerle ilgili açık iletişim kurmaları önerildi.

Oyun içi şiddet, cinsiyetçilik ve olumsuz karakter modellemeleri gibi unsurların, çocukların gelişimini olumsuz etkileyebileceği unutulmaması gerektiği vurgulandı.

Uzman Görüşleri

Siber Güvenlik Uzmanı Ahmet Naci Ünal, çocukların oyun oynarken karşılaştıkları karakterlerin bazen kötü niyetli kişiler tarafından kontrol edilebileceğini belirtti. Bu kişiler, çocukların kişisel bilgilerini ele geçirmek veya onları manipüle etmek amacıyla oyun karakterlerini kullanabilirler.

Ünal, "Çocuklar, oyunlarda karşılaştıkları karakterlerin gerçek kişiler tarafından kontrol edilebileceğini ve bu kişilerin kötü niyetli olabileceğini unutmamalıdır" dedi.

Psikolog Dr. Pınar Boran ise, çocukların oyunlarda karşılaştıkları şiddet içerikli karakterlerin, onların psikolojik gelişimini olumsuz etkileyebileceğini vurguladı.

Dr. Boran, "Şiddet içerikli oyun karakterleri, çocukların agresif davranışlar sergilemesine ve empati duygusunun azalmasına neden olabilir" şeklinde uyardı.

Bilimsel Araştırmalar

Bilimsel araştırmalar da çocukların oyunlarda karşılaştıkları karakter tehlikelerine dikkat çekti.

2020 yılında yapılan bir araştırma, çocukların çevrimiçi oyunlarda karşılaştıkları karakterlerin, onların sosyal becerilerini olumsuz etkileyebileceğini ortaya koydu. Bu araştırma, çocukların oyun oynarken karşılaştıkları karakterlerin, onların gerçek hayattaki sosyal ilişkilerini zayıflatabileceğini gösterdi.

Başka bir araştırma ise, çocukların oyunlarda karşılaştıkları karakterlerin, onların dijital güvenliklerini tehlikeye atabileceğini ortaya koydu. Bu araştırma, çocukların oyun oynarken kişisel bilgilerini paylaşma eğiliminde olduklarını ve bu bilgilerin kötü niyetli kişiler tarafından kullanılabileceğini gösterdi.