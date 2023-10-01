Açlık kriziyle nasıl baş edilir

Editör: Naim Arıoğlu

Sofradan henüz iki saat önce kalkmanıza rağmen kendinizi aniden buzdolabı önünde mi buluyorsunuz? Açlığınızı ancak tatlılar ve karbonhidrat ağırlıklı beslenerek mi giderebiliyorsunuz? Aniden bastıran yeme isteği karşısında tabağınızı hızla bitirme ihtiyacı mı hissediyorsunuz?

Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Güneş, kan şekerinin aniden düşmesi sonucunda kriz halinde yemek yeme, özellikle de tatlı yeme isteği ortaya çıktığına dikkat çekerek, “Kandaki glukoz miktarı düşen kişilerde beynin belirli bölgesine sinyaller yollanıyor ve kişi kendini yemek yeme isteğiyle buluyor. Bu isteği durdurmak için tüketilen tatlılar veya fazla besin alımı ise kontrolsüz kilo artışı, diyabet ve çeşitli kardiovasküler hastalıklara yol açabiliyor. Bu nedenle açlık krizlerinin önüne geçmek çok önemli” diyor.

İşte açlık krizlerini önlemenin yolları...

CANINIZ TATLI İSTEDİĞİNDE MEYVE YİYİN

Her şeye dikkat etmenize rağmen canınız hala tatlı isteyebilir. Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Güneş bu durumda işlenmiş şeker oranı yüksek tatlılar yerine, vitamin ve minerallerden zengin, posa içeriği yüksek olan meyvelere yönelebileceğinizi belirterek, “Tabi ki meyvede de porsiyon kontrolü yapmanız önemli. Gün içinde 1-3 porsiyon arasında meyve tüketmeniz yeterli olacaktır. 1 orta boy elma veya 4 tane kayısı veya 1 adet şeftali veya 1 tane portakal ya da 15 adet üzüm bir porsiyon meyveye denk geliyor” diyor.

CEVİZ, FINDIK VEYA BADEM ATIŞTIRIN

Ana öğünlerinizden sonra ortalama 2-3 saat sonra mideniz kazınmaya, canınız bir şeyler atıştırmak istemeye başlayabilir. İşte bu kan şekerinizin verdiği sinyal aslında. Bu durumda magnezyum, fosfor, çinko gibi minerallerden zengin olmalarının yanı sıra bitkisel yağ içerikleriyle de midede uzun süre kalarak tokluk hissi veren ceviz, fındık ya da badem doğru bir seçenek olacaktır. Ancak kalori alımını azaltmak ve yağ içeriğini arttırmamak için çiğ olanlarını tercih edin ve 1 avuçtan fazla tüketmemeye dikkat edin.

TAM TAHILLI EKMEK TÜKETİN

Tam tahıllı undan yapılan ekmekler beyaz ekmeklere göre, içeriklerindeki tahıllar sayesinde midede daha uzun süre kalıyorlar. Bu sayede de sindirim daha yavaş oluyor. Bu da kan şekeri seyrini dengeleyerek açlık krizlerini önlüyor.

HER ANA ÖĞÜNDE SALATA TÜKETİN

Özellikle çiğ sebze grubundan olan besinlerin posa içerikleri yüksek oluyor. Dolayısıyla kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri gibi ana öğünlerde salata tüketmek aldığımız posa miktarını arttırarak midenin boşalma hızını yavaşlatıyor. Bu durum da öğünler arasındaki açlık kontrolünü sağlamamıza yardımcı oluyor. Eğer salata sevmiyorsanız, lezzetlendirmek için 1 yemek kaşığını geçmeyecek kadar zeytinyağı kullanabilirsiniz.

KAHVALTIDA PROTEİNİ EKSİK ETMEYİN

Kahvaltı günün en önemli öğünlerinden biri. Bunun nedeni ise gece uzun süren açlıktan sonra kan şekerinin taban seviyeye kadar inmesi. Dolayısıyla hem metabolizmanızı hareketlendirmek hem de gün içinde açlık krizleriyle karşılaşmamak için güne kahvaltısız başlamayın. Özellikle protein ağırlıklı kahvaltı etmeniz güne dinç başlamanıza yardımcı olacaktır. Beyaz peynir, yumurta veya süt, kaliteli protein kaynakları olarak güzel birer seçenek olabilir.

EN AZ 2 KEZ ARA ÖĞÜN YAPIN

Düzenli öğün yapmak kan şekerinin gün içinde dengeli seyretmesine yardımcı oluyor. Özellikle kahvaltı, öğle ve akşam yemeği olan ana öğünlerini atlamamalı ve en az 2 kez ara öğün yaparak kan şekeri dengesini sağlamalısınız.

ÇUBUK TARÇINLI YEŞİL ÇAY İÇİN

Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Güneş özellikle ara öğün zamanlarında içeceğiniz yeşil çayın açlık duygunuzu bastırmanızda size yardımcı olacağını belirterek şunları söylüyor: “Yeşil çay ve tarçın insülin seviyesini dengeleyerek kan şekerinin aniden düşmesini önlüyor. Ayrıca tarçın aromatik etkisiyle şeker isteğinizin de önüne geçiyor”

TAHIL YULAFIYLA ARA ÖĞÜN YAPIN

Kaliteli karbonhidrat içeren proteinli bir ara öğün sizi bekliyor. Bununda yanında tatlı isteğinizin de önüne geçebilirsiniz. Tahıl ve proteinin birleştiği ara öğünler kan şekeri dengenizi koruyarak tokluk hissi veriyor. Yulaf ve yoğurt ya da süt size yardımcı olacaktır. 1 su bardağı süt içerisine 3 yemek kaşığı yulaf ezmesi ilave ederek karıştırın. İçerisine ortalama 1,5 çay kaşığı toz tarçın ilave edin. İsteğinize göre 7-8 tane çiğ badem veya yarım muz veya herhangi bir meyve ilave edebilirsiniz.

SU İÇMEYİ UNUTMAYIN

Yetişkin bir kişinin kilo başına günlük 35 ml su içmeye ihtiyacı var. Su ihtiyacımızı karşılayamadığımız beynimiz kendini aç hissedip sinyaller verebiliyor. Eğer su içmeyi sevmiyorsanız, suyu limon, elma dilimleri, salatalık ve nane gibi çeşitli aroma vericilerle tatlandırabilirsiniz.