Açlık sınırı 20 bin lirayı aştı

Açlık sınırı mart ayında bir önceki aya oranla 1125 TL artış gösterirken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 3 bin 780 TL’lik artış kaydetti.

Her iki grubun toplamından oluşan yoksulluk sınırı önceki aya kıyasla 4 bin 905 TL yükseldi.

Son bir senelik dönemde ise açlık sınırı 9 bin 207 TL, gıda haricindeki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama tutarı 18 bin 524 TL ve yoksulluk sınırı ise 27 bin 731 TL’lik yükseliş gösterdi.

Fiyat artışları

Ankara’da en fazla alış-veriş yapılan marketlerden derlenen fiyatlar kapsamında, dengeli beslenebilmek için et- balık-yumurtaya aylık olarak harcanması gereken tutar mart ayında bir önceki aya oranla 527 TL, yıllık olarak ise 2 bin 770 TL artış kaydederek 5 bin 740 TL oldu.