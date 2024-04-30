Açlık sınırı asgari ücreti yedi bitirdi. Türk-İş açıkladı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu TÜRK-İŞ, açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının Nisan ayı sonuçlarını belli oldu. Böylece açlık sınırı Ocak ayında açıklanan 17 bin 2 liralık asgari ücreti 723 lira geçerek, 17 bin 725 lira oldu.

Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli beslenebilmesi için yapması gerek aylık gıda harcaması tutarı 17,725 liraya yükseldi. Böylece açlık sınırı bu yıl ilk kez net 17 bin 2 TL olarak uygulanan asgari ücretin üzerine çıktı.

YOKSULLUK SINIR 57,736 LİRA

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 57.736,78 TL’ye çıktı.Bekâr bir çalışanın yaşama maliyeti de aylık 22.991,90 TL’ye yükseldi. Asgari ücretli Ocak ayında aldığı 17 bin 2 lira ile 579 dolar alabiliyordu. Bugünkü kurla ancak 525 dolar alabiliyor. Kayıp tam 54 dolar yani 1748 lira. Hal böyle olunca da açlık sınırı asgari ücreti böyle yedi bitirdi.

MUTFAK ENFLASYONU UÇTUTÜRK-İŞ'in verilerine göre gıda fiyatlarında yükseliş devam ettiği görüldü. Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir ay öncesine göre yüzde 5,55 artış gösterdiği kayıtlara geçti. TÜRK-İŞ'e göre son 12 aylık değişim ise yüzde 74,88 oldu.

TÜRK-İş'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Ele geçen gelir yapılması gereken harcamanın her geçen gün biraz daha gerisinde kalmaktadır. Bu nedenle geçim koşulları gün geçtikçe zorlaşmaktadır. Yerel seçimlerin ardından mutfak harcamasında gerekli olan birçok ürünün fiyatı artış gösterdi. Sadece yılın ilk dört ayında bile mutfağa gelen ek yük 3.293,31 liradır"