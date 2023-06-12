Açlık tarikatı vahşetinde ölü sayısı artıyor

Kenya'da müritlerini Hz. İsa'ya kavuşacakları vaadiyle kandırarak ölmelerine yol açan açlık tarikatına ilişkin soruşturma devam ediyor.

Nisan ayında ortaya çıkan "açlık tarikatına" ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, kayıp 613 kişinin arandığı bildirildi. İçişleri Bakanlığı, yüzlerce dönümlük arazide yapılan çalışmalarda, geçen hafta 6 kişinin daha toprak altından çıkarıldığını ve ölü sayısının 264'e ulaştığını açıkladı.

Operasyonun başından bu yana tarikata yönelik 45 gözaltı yapılırken, 95 kişi de canlı olarak ormandan kurtarıldı. Müritlerini aç alarak Hz. İsa'ya kavuşacakları vaadiyle kandıran Good News International Kilisesi Papazı Paul Mackenzie'nin davası da ileri bir tarihe ertelendi. Mackenzie, soruşturmanın başında polislere bin kişinin cansız bedenine ulaşacaklarını söylemişti.

TARİKAT LİDERİ ÖLÜM ORUCUNDA

Tutuklu yargılanan Mackenzie'nin, adil yargılanma talebiyle hapishanede ölüm orucuna başladığı ileri sürüldü.

Ölenlerin cesetlerine yönelik yapılan otopside, bazı kişilerin, özellikle de çocukların nefes alamadıkları gerekçesiyle öldüğü belirlenmişti.

Ortaya çıkan skandal sonrasında Kenya polisi, çok sayıda tarikat ve gruba karşı operasyon düzenlemişti.

TARİKAT LİDERİNİN VAAZLARI VİDEO KAYDINDA

Öte yandan BBC de, tarikat liderinin yer aldığı videolara erişmiş, tarikat üyelerinin zorla oruç tutturulduğu bilgisini vermişti.

BBC Türkçe'nin yer verdiği haberde; videolarında Mackenzie vaazlarını tutkulu bir sesle, kıyamet temalarını çok etkileyici bulan büyük cemaatlere veriyor. Ekranda, "Biz bu savaşı kazanacağız. Kimse geri dönmesin. Yolculuğumuzu tamamlamak üzereyiz" sözleri yazılı.

Kilise'nin YouTube sayfasındaki videolardan birinde küçük çocukların kamera karşısında birtakım mesajlar ilettiğini görüyoruz. Altında ise "Kıyamet Günü Çocukları" yazıyor. Bazı diğer videolarda ise çoğunluğu kadın olan cemaatin, şeytan çıkarma ayinlerine katıldığını görüyoruz.

'ZORLA ORUÇ TUTTURUYOR'

Mackenzie şeytani güçlere "eziyet ederken" videolardaki kişiler yerde kıvrılıyor. YouTube hesaplarının binlerce takipçisi var. Kilise'ye ait bir Facebook sayfası ise YouTube videolarına link veriyor.

Videoların ne zaman çekildiği anlaşılmıyor, ancak bir tanesinde Kenya'nın başkenti Nairobi'de Ocak 2020'de yapılacak bir etkinlikten söz ediliyor.

Bu da Mackenzie'nin 2019'da faaliyetlerini durdurduğu iddiasıyla çelişiyor.

Kilisenin bazı eski üyeleri, öğretilerin bir parçası olarak oruç tutmaya zorlandıklarını iddia ediyor.

"İsa hakkında vaaz vermek istemeyen insanlar var. Çocukların aç oldukları için ağladığını söylüyorlar. Bırakın ölsünler. Burada bir sorun mu var?"

Mackenzie, birkaç hafta önce Kenya'da bir gazeteye verdiği röportajda takipçilerini oruç tutmaya zorladığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Gazetecinin sorusuna Mackenzie, "Acaba çiftlikte insanların kilitli kaldığı bir ev, veya etrafı çitle çevrili bir alan bulundu mu?" yanıtını verdi.