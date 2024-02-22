Açlıktan ölen kadın morgda canlandı. 5 saat sonra dirildi

Damla Baylan
Açlıktan ölen kadın morgda canlandı. 5 saat sonra dirildi
Doktorların ‘yetersiz beslenme’ sebebiyle öldüğünü açıkladığı, morga kaldırılan kadın 5 saat sonra tekrar dirildi. Tüm hastane panik oldu.

Orta Amerika ülkesi Guatemala’da yaşanan olay tüyleri ürpertti. Başkent San Juan de Dios Hastanesi'ne yetersiz beslenme belirtileriyle kaldırılan kadın hastaneyi birbirine kattı.

Açlık sebebiyle hastaneye kaldırılan kadına doktorlar acil müdahale etti. Yaklaşık yarım saat boyunca müdahale edilmesine rağmen tıbbi monitörlerin herhangi bir solunum ya da beyin aktivitesi tespit etmemesi üzerine kadının öldüğü ilan edildi.

Morga götürülen kadının, 5 saat aradan sonra, vücudunda şaşırtıcı bir şekilde istemsiz hareketler tespit edildi. Morg görevlileri kadının hareketlerini görünce başta korkmalarına rağmen hızlıca tekrar acil servise götürdü.

Doktorlar, canlanan kadına tekrar müdahale ettiler ancak kurtaramadılar. Genç kadın böylece aynı gün ikinci kez hayatını kaybetmiş oldu.

Sağlık Bakanlığı, hastanın acil servis doktorları tarafından mekanik ventilasyonla tedavi edildiğini ancak monitörlerin solunum veya beyin aktivitesini tespit edemediğini, bunun üzerine yarım saatlik tıbbi girişimler sonrasında öldüğünün belirlendiğini doğruladı.

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