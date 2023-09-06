Acun Ilıcalı açıkladı. Survivor All Star 2024'ün ilk yarışmacısı belli oldu

Her yıl merakla takip edilen ve kendine has bir izleyici kitlesine sahip olan Survivor, yeni sezonda da ekrana gelecek. Son olarak ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2024'ün ilk yarışmacısını duyurdu.

Acun Ilıcalı açıkladı. Survivor All Star 2024'ün ilk yarışmacısı belli oldu

Yayımladığı her dönemde adından söz ettiren Survivor yarışması, 2024'te All Star bölümüyle ekrana gelecek.

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Survivor All Star'ın ilk yarışmacısı ise başarılı oyuncu Nihat Altınkaya oldu.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Instagram hesabından Nihat Altınkaya'nın fotoğrafını yayımlayan Acun Ilıcalı, "Survivor All Star 2024'ün ilk yarışmacısı Nihat Altınkaya. O bir şampiyon. 2012'de Survivor'ı kazanan Nihat'a All Star'da başarılar diliyorum" dedi.

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NİHAT ALTINKAYA KİMDİR?

28 Eylül 1979 tarihinde Karabük'te dünyaya gelen Nihat Altınkaya'nın asıl adı Nihat Alptuğ Altınkaya'dır ve aslen Rize'lidir. İlköğretim, ortaokul ve lise eğitimini Karabük'te tamamlayan Altınkaya, Karabük Demir Çelik Lisesi Voleybol takımı ile Emlak Bankası Spor Kulübü'nde voleybol oynamıştır.
Özellikle de su sporlarına karşı ilgisi olan Nihat Altınkaya, Ayvalık'ta bir gece kulübünde güvenlik görevlisi da olarak çalışmıştır ve daha sonra İstanbul'a taşınarak gece kulüplerinde çalışmaya devam etmiş; aynı zamanda da boks eğitimi almaya başlamıştır.

Fenerbahçe Boks Kulübü'nde sporculuk yapan Nihat Altınkaya, oyuncu olmaya karar verdiktan sonraysa Ekol Drama'da oyunculuk eğitimi alarak kariyerinde ilk adımları atmaya başlamıştır.

2010 yılında İmre Altınkaya ile evlenen Nihat Altınkaya'nın bu evlilikten Melek ve Ayşe adında iki kızı dünyaya gelmiştir.

Yüksek Sosyete, Kara Ekmek, Karadayı, Tozlu Yollar, Unutulmaz, Menekşe ile Halil, Dudaktan Kalbe ve Kurtlar Vadisi Pusu dizilerinde rol alan Nihat Altınkaya, son olarak da TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde rol almıştır. Nihat Altınkaya, 1.88 metre boyunda, 85 kilo ve Terazi burcudur.

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