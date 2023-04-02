Acun Ilıcalı başarısını sosyal medya üzerinden duyurdu

Medya patronu Acun Ilıcalı kanalının ardından Hull City takımını satın almıştı. Ilıcalı, "Birçok kişi imkansız görüyordu" diyerek büyük başarını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileri ile paylaştı.

Hull City'yi alan Ilıcalı, yeni bir takım daha almanın planlarını yapıyor. Ünlü iş insanı bu kez rotasını İrlanda'ya çevirdi. Başarılarına başarı ekleyen Acun Ilıcalı kızı Banu Ilıcalı ile bir fotoğraf karesini paylaştı.

''Birçok kişi imkansız görüyordu'' sözleri ile başarısına dikkat çeken Acun Ilıcalı sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Bugün benim için çok anlamlı bir gün 23 bin'den fazla taraftarımız stadımızda olacak ve bu bir sene önce çoğu kişinin imkansız dediği bir sayıydı... Bir bir aileyiz ve bugün bu mutluluğu beraber yaşayacağız. Nice büyük başarıyı beraber yaşamayı diliyorum"