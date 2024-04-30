Acun Ilıcalı bir büyük kulübü daha satın aldı

Ünlü televizyoncu ve Championship ekibi Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı Slovenya Süper Ligi ekiplerinden Maribor’u satın aldığını açıkladı.

Yapılan anlaşmayı Sloven basınına duyuran Ilıcalı yaptığı açıklamada “Slovenya’da bizim vizyonumuza uygun bir kulüp arayışındaydık ve bu arayışımızı Maribor ile sonlandırmaya karar verdik,” dedi ve ekledi: “Geçtiğimiz hafta şehri ve stadyumu ziyaret etme fırsatım oldu ve her iki konuda da oldukça etkilendim. Ayrıca kulübün yönetim ekibiyle de çok iyi bir iletişim kurduk” ifadelerini kullandı.

İlk olarak NS Mura ile görüşen ancak bir türlü anlaşmaya varamayan Ilıcalı, “Mura ve Olimpija gibi takımların başarılarına hayranım. Ancak, iki ay süren detaylı bir araştırma ve değerlendirme sürecinin ardından, Maribor’un projemiz için en doğru seçim olduğuna karar verdik” dedi.

LİGDE 3. SIRADALAR

10 takımın mücadele ettiği Slovenya Süper Ligi’nde 33 haftada 60 puan toplayan Maribor 3. Sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE İLE EŞLEŞMİŞLERDİ

Sloven ekibi bu sezonun başında UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu’nda Fenerbahçe ile karşılaşmış ancak sahasında 3-0 deplasmanda ise 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.