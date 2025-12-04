Heyecan dorukta olan Survivor 2026, bu sezon Ünlüler-All Star konseptiyle geri dönüyor ve isimler bir bir duyuruluyor.

Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre, Serhan Onat, Meryem Boz, Murat Arkın, Deniz Çatalbaş ve Selen Görgüzel’den sonra 10. isim milli boksör Seren Ay Çetin olmuştu.

Acun Ilıcalı’nın son paylaşımıyla Gönüllüler erkek takımı tamamlandı:

Engincan Tura,

Eren Semerci,

Erkan Bilben,

Onur Alp Çam,

Ramazan Sarı

KADIN GÖNÜLLÜLER TAKIMINDA KİMLER VAR?

Lina Hourich

“Meryem Boz’a bir rakip lazım” diyen Sude Demir, Survivor 2026 Gönüllüler kadın takımında yerini aldı.

Gözde Bozkurt

Nisanur Güler

ve Başak Cücü

ŞİMDİYE KADAR AÇIKLANAN ÜNLÜLER-ALL STAR İSİMLERİ

Acun Ilıcalı bombayı patlattı: İşte Survivor 2026 gönüllüler erkek takımı tam kadro! Mert Nobre ve milli boksör aynı kadroda - Resim : 14Acun Ilıcalı bombayı patlattı: İşte Survivor 2026 gönüllüler erkek takımı tam kadro! Mert Nobre ve milli boksör aynı kadroda - Resim : 15BAYHAN: Popstar birincisi, “Tiryakinim”, “Seninle Ölmeyi”, “Ah İstanbul” şarkılarının sahibi.

KEREMCEM: Şarkıcı ve oyuncu, parkurların yeni savaşçısı.

SERHAN ONAT: Deneyimli oyuncu, ada şartlarına meydan okuyacak.

DİLAN ÇITAK: İbrahim Tatlıses’in şarkıcı kızı, sezonun en çok konuşulacak ismi olmaya aday.

SELEN GÖRGÜZEL: Hamdi Alkan’ın eski eşi, geri dönüşü muhteşem olacak.

MERT NOBRE: Eski Fenerbahçe-Beşiktaşlı Brezilyalı golcü, fizik gücüyle iddialı.

MERYEM BOZ: Filenin Sultanları’nın yıldız smaçörü, ada voleybolu gösterecek.

SEREN AY ÇETİN: Milli boksör, yumruklarıyla rakiplerini nakavt etmeye geliyor.

SURVİVOR 2026’DA HEYECAN DORUKTA

Dominik Cumhuriyeti'ndeki zorlu parkurlar, ada hayatı ve rekabet dolu anlar için geri sayım başladı. Yeni sezonun Ocak 2026'da TV8'de başlaması bekleniyor.

Sosyal medyada anketler, sürpriz isimler ve hayran yorumlarıyla gündem fırtınası esiyor.

