30 yaşındaki Cemal Can, 11 ünlü ve 11 gönüllü toplam 22 yarışmacının yer aldığı Survivor 2020’de tüm güçlü rakiplerini geride bırakarak şampiyon olmuştu.

Yarışma sonrası takipçi sayısı tam 3 milyon 150 bin artarak rekor kırmıştı.

Aktif sosyal medya kullanıcısı olan Canseven, bedelli askerlik celp yerini de Instagram’dan duyurdu: “Manisa/Alaşehir. Haziranda görüşürüz. Devre arkadaşlarımı bulmam lazım bana ulaşın.”

Ardından yeni paylaşımında esprili bir şekilde şöyle yazdı: “Askerliğe sevk belgemi aldım, geri sayım başladı. Aralık Manisa Alaşehir devrelerim bir ses verin da.”

Programda daha önce hiç kimsenin bilmediği bir Survivor anısını açıklayan Cemal Can, şu sözlerle duygusal bir itirafta bulundu: “Buradan ilk defa açıklıyorum. Bunu bir tek aileme söylemişimdir. Belki onlara da söylemedim.”

Kadir Gecesi’nde oruç tutmak istediğini, herkesin “Yapma etme” demesine rağmen tuttuğunu anlattı ve ekledi:

“Biri onu bulamadım hiç kim olduğunu; bir gece yarısı 2 yumurta bırakmıştı. Bayılmayayım diye herhalde.”

“Kimseye söylemedim bunu. İki tane haşlanmış yumurtayı ben 2 saat boyunca o haşlanmış yumurtayı böyle kemire kemire yiyip ağlamıştım. O kimse ondan Allah razı olsun büyük sevaba girdi.”

“Açlık oyunlarında yukarıdan böyle hediye geliyor ya insana. Allah’ım dedim sanki ben öyle Allah tarafından yollanmış iki yumurta falan...”

CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

Cemal Can Canseven, 25 Mayıs 1995 doğumlu Türk bir influencer, DJ, model, şarkıcı, oyuncu ve sunucu. İzmir Foça'da dünyaya gelen Canseven, aslen anne tarafından Rizeli, baba tarafından Selanik göçmeni.

Kendisinden 9 yaş büyük bir ablası vardır ve Fenerbahçeli bir aileden gelmektedir. "Can" ismini, babasının idolü eski futbolcu Can Bartu'dan aldı.

Fiziksel özellikleri arasında 1.86 boy, 82 kilo, yeşil gözler ve İkizler burcu yer alır. Alerjileri nedeniyle parfüm ve evcil hayvanlardan uzak duruyor.

Liseye kadar eğitimini İzmir'de tamamlayan Canseven, 2013'te Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümüne girerek İstanbul'a yerleşti. Üniversiteyi dondurup arkadaşının tavsiyesiyle İstanbul DJ Academy'de eğitim aldı ve DJ'lik kariyerine başladı.

Ünlü mekanlarda sahne alan, Holifest 2019 gibi etkinliklerde performans sergileyen Canseven, aynı zamanda tutkulu bir sporcu; çocukluğunda Fenerbahçe altyapısında futbol oynadı, koşu ve yüzme branşlarında yetkinlik kazandı. Televizyona ilk adımı Cappy ve Cornetto reklamlarıyla attı.

Canseven'i milyonlara tanıtan dönüm noktası, 2020'de katıldığı Survivor Türkiye yarışmasıdır. Gönüllüler takımında mücadele eden 25 yaşındaki isim, 11 ünlü ve 11 gönüllü toplam 22 yarışmacıyı geride bırakarak şampiyon oldu.

Yarışmada sempatik tavırları, enerjisi ve dayanıklılığıyla hayran kitlesi edindi; sosyal medya takipçi sayısı 3 milyondan fazla arttı.

Survivor sonrası InStyle Men ve Based İstanbul gibi dergilerin kapaklarını süsledi, Valentino gibi uluslararası markalarla anlaşma yaptı. 47. Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Erkek Influencer" ödülünü kazandı.

2021'de Exxen platformunun ilk dizisi İşte Bu Benim Masalımda Aleyna Tilki ile başrolü paylaşarak oyunculuğa adım attı. Müzik alanında şan eğitimi aldıktan sonra "Kahraman" adlı single'ını çıkardı.

Sunuculuk ve talk show'larda (örneğin Konuşanlar) konuk olarak yer aldı; O Ses Türkiye Yılbaşı Özel ve MasterChef Ünlüler gibi programlarda da boy gösterdi. Sosyal medyada (Instagram ve YouTube) eğlenceli içerikleriyle aktif; yakın arkadaşı YouTuber Danla Bilic ile sıkça işbirliği yapıyor.

Özel hayatında samimi ve esprili kişiliğiyle bilinen Canseven, bedelli askerliğini Manisa/Alaşehir'de yapacağını duyurmuş, esprili paylaşımlarıyla gündem olmuştu.

Kariyerini çok yönlü sürdüren isim, sosyal medyada milyonlarca takipçiye ulaşmış, gençler arasında popüler bir figür haline geldi.