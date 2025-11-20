Magazin dünyasının en çok konuşulan, iddialı açıklamalarıyla gündemden düşmeyen o isim sonunda belli oldu…

Acun dokuzuncu bombayı patlattı: Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel Dominik’e gidiyor! - Resim : 1

Survivor 2026 için heyecan dorukta. İzleyiciler yeni sezonun kadrosunu merakla bekliyor. Acun Ilıcalı, ünlü isimleri peş peşe Instagram’dan açıklamaya devam ediyor.

Acun dokuzuncu bombayı patlattı: Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel Dominik’e gidiyor! - Resim : 2

Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre, Serhan Onat, Meryem Boz, Murat Arkın ve Deniz Çatalbaş resmen kadroda yer alıyor.

Acun dokuzuncu bombayı patlattı: Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel Dominik’e gidiyor! - Resim : 3

Acun Ilıcalı, 9. yarışmacının şarkıcı Selen Görgüzel olduğunu ilk kez Instagram hesabından paylaştı.

Acun dokuzuncu bombayı patlattı: Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel Dominik’e gidiyor! - Resim : 4

Ilıcalı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

''Sevgili Selen Görgüzel Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu. Kendisine gönülden başarılar diliyorum''

Acun dokuzuncu bombayı patlattı: Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel Dominik’e gidiyor! - Resim : 5

SELEN GÖRGÜZEL KİMDİR?

46 yaşındaki Selen Görgüzel, 9 Şubat 1979 İstanbul doğumludur. İstanbul 50. Yıl Tahran Lisesi’nden mezun oldu.

Acun dokuzuncu bombayı patlattı: Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel Dominik’e gidiyor! - Resim : 6

Babası matbaacı, annesi ev hanımıdır; Amerika’da yaşayan bir erkek kardeşi var. 18 yaşında iş insanı Yılmaz Bektaş ile evlenmiş, 2003’te boşandı.

Acun dokuzuncu bombayı patlattı: Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel Dominik’e gidiyor! - Resim : 7

Bu evlilikten İlknaz adında bir kızı vardı. Lise yıllarında Okan Bayülgen’in Televizyon Çocuğu programında part-time çalışmaya başlamıştı.

Acun dokuzuncu bombayı patlattı: Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel Dominik’e gidiyor! - Resim : 8

24 Nisan 2014’te yönetmen Hamdi Alkan ile Roma’da evlendi, 2022’de boşandı.

Acun dokuzuncu bombayı patlattı: Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel Dominik’e gidiyor! - Resim : 9

GÜZELLİK SIRLARIYLA GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Selen Görgüzel, daha önce sünnet derisinden kök hücre tedavisi yaptırdığını açıklamış ve şu sözleriyle olay yaratmıştı:

Acun dokuzuncu bombayı patlattı: Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel Dominik’e gidiyor! - Resim : 10

''Sünnet derisinden elde edilen kök hücreler cilde çok iyi geliyor'' Ardından ayı kanı enjekte ettirmeyi araştırdığını söylemiş, ''Hayvanların kanının insanlara faydalı olduğu açıklandı. Araştırıyorum, bunu yaptıracağım.'' demişti.

Acun dokuzuncu bombayı patlattı: Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel Dominik’e gidiyor! - Resim : 11

En çarpıcı açıklaması ise anne sütü içtiğini itiraf etmesi olmuştu:

''Bebeğini emziren arkadaşımdan aldığım anne sütü. Bu ara vitamin takviyesi alsam da yorgunluğumu atamıyorum, doktorum böyle bir şey tavsiye etti.''

Acun dokuzuncu bombayı patlattı: Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel Dominik’e gidiyor! - Resim : 12

Acun dokuzuncu bombayı patlattı: Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel Dominik’e gidiyor! - Resim : 13

Acun dokuzuncu bombayı patlattı: Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel Dominik’e gidiyor! - Resim : 14

Acun Ilıcalı'dan bir bomba daha: Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın’ın oğlu Murat Arkın Survivor'a damga vuracak!Acun Ilıcalı'dan bir bomba daha: Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın’ın oğlu Murat Arkın Survivor'a damga vuracak!Magazin
Acun Ilıcalı sekizinci bombasını açıkladı: Arka Sokaklar’ın Aslı Komiser’i Deniz Çatalbaş Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosunda!Acun Ilıcalı sekizinci bombasını açıkladı: Arka Sokaklar’ın Aslı Komiser’i Deniz Çatalbaş Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosunda!Magazin
Selen Görgüzel’den yıllar sonra şoke eden itiraf! Ahlaksız teklifi böyle anlattıSelen Görgüzel’den yıllar sonra şoke eden itiraf! Ahlaksız teklifi böyle anlattıMagazin