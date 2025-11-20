Magazin dünyasının en çok konuşulan, iddialı açıklamalarıyla gündemden düşmeyen o isim sonunda belli oldu…

Survivor 2026 için heyecan dorukta. İzleyiciler yeni sezonun kadrosunu merakla bekliyor. Acun Ilıcalı, ünlü isimleri peş peşe Instagram’dan açıklamaya devam ediyor.

Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre, Serhan Onat, Meryem Boz, Murat Arkın ve Deniz Çatalbaş resmen kadroda yer alıyor.

Acun Ilıcalı, 9. yarışmacının şarkıcı Selen Görgüzel olduğunu ilk kez Instagram hesabından paylaştı.

Ilıcalı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

''Sevgili Selen Görgüzel Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu. Kendisine gönülden başarılar diliyorum''

SELEN GÖRGÜZEL KİMDİR?

46 yaşındaki Selen Görgüzel, 9 Şubat 1979 İstanbul doğumludur. İstanbul 50. Yıl Tahran Lisesi’nden mezun oldu.

Babası matbaacı, annesi ev hanımıdır; Amerika’da yaşayan bir erkek kardeşi var. 18 yaşında iş insanı Yılmaz Bektaş ile evlenmiş, 2003’te boşandı.

Bu evlilikten İlknaz adında bir kızı vardı. Lise yıllarında Okan Bayülgen’in Televizyon Çocuğu programında part-time çalışmaya başlamıştı.

24 Nisan 2014’te yönetmen Hamdi Alkan ile Roma’da evlendi, 2022’de boşandı.

GÜZELLİK SIRLARIYLA GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Selen Görgüzel, daha önce sünnet derisinden kök hücre tedavisi yaptırdığını açıklamış ve şu sözleriyle olay yaratmıştı:

''Sünnet derisinden elde edilen kök hücreler cilde çok iyi geliyor'' Ardından ayı kanı enjekte ettirmeyi araştırdığını söylemiş, ''Hayvanların kanının insanlara faydalı olduğu açıklandı. Araştırıyorum, bunu yaptıracağım.'' demişti.

En çarpıcı açıklaması ise anne sütü içtiğini itiraf etmesi olmuştu:

''Bebeğini emziren arkadaşımdan aldığım anne sütü. Bu ara vitamin takviyesi alsam da yorgunluğumu atamıyorum, doktorum böyle bir şey tavsiye etti.''