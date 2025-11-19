Survivor 2026 için geri sayım hızlandı. Acun Ilıcalı, katılacak ünlü isimleri peş peşe sosyal medyadan duyuruyor.

Şimdiye kadar açıklanan isimler sırasıyla Bayhan, Keremcem, Dilan Çıtak, Mert Nobre, Serhan Onat, Meryem Boz ve Murat Arkın oldu.

Son olarak Acun Ilıcalı, kadroya dahil olan sekizinci ismin oyuncu ve eski profesyonel basketbolcu Deniz Çatalbaş olduğunu açıkladı.

Paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Deniz Çatalbaş, Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu. Kendisine gönülden başarılar diliyorum"

SON ŞAMPİYON ADEM KILIÇÇI

Geçtiğimiz sezonun nefes kesen finalinde Batuhan Karacakaya ile Adem Kılıççı karşı karşıya gelmiş, canlı yayında ipi göğüsleyen Adem Kılıççı olmuştu.

DENİZ ÇATALBAŞ KİMDİR?

Deniz Çatalbaş, Türk oyuncu, model ve eski profesyonel basketbolcudur. 28 Şubat 1995 İstanbul doğumlu çok yönlü isim, spor, modellik ve oyunculukta başarılı bir kariyere sahip.

Şu anda Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna katılmasıyla gündemin zirvesinde.

Çocukluğundan beri sporun içinde olan Çatalbaş, Fenerbahçe altyapısından başlayıp Kayseri Basketbol, Sakarya Yükseliş ve Adana Basketbol takımlarında profesyonel olarak forma giydi.

Yıllarca kadınlar basketbol liginde ter döktü, fiziksel gücü ve disipliniyle tanındı. Sporu bırakıp modellik ve oyunculuğa yönelmesi hayatının dönüm noktası oldu.

2020’de Best Model of Turkey’de ikinci olarak podyumların aranan yüzü haline geldi. Bu başarı oyunculuk kapılarını açtı.

Aktif sosyal medya kullanıcısı olan Çatalbaş’ın Instagram hesabı (@denizzcatalbas) 61 bin takipçiye sahip.

Oyunculuğa 2021’de Arka Sokaklar’da “Aslı Komiser” rolüyle başladı. Ardından Hür (2023) dizisinde başrol Nazlı karakterini canlandırdı.

Alparslan: Büyük Selçuklu, Aşk ve Gurur, Ah Be Birader ve 500,000 B.C. gibi projelerde yer aldı. Hem aksiyon hem romantik komedi türlerinde dikkat çekiyor.

Kasım 2025 itibarıyla Acun Ilıcalı tarafından Survivor 2026’nın sekizinci yarışmacısı olarak duyuruldu ve kadroda Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem gibi güçlü isimlerle mücadele edecek. Eski profesyonel sporcu kimliğiyle parkurda fark yaratması bekleniyor.

