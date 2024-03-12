Acun Ilıcalı delirdi. Survivor'da 13. skandal

Düzenleme: Hamza Özalkuş
Acun Ilıcalı delirdi. Survivor'da 13. skandal
Survivor'da skandallar bitmiyor. Acun Ilıcalı'nın yeni bölüm fragmanında isyan ettiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Yayınlanmaya başladığı 1 Ocak 2024 tarihinden beri her olayı ile gündem olan Survivor’da sular durulmuyor.

Bugün yayınlanacak yeni bölüm öncesi paylaşılan fragmanda yaşanan kavgalara yer verilirken Acun Ilıcalı en sonunda patladı.

Ada konseyinde tüm yarışmacılara seslenen Acun Ilıcalı bu senedeki takımların hem en üçlü hem de en tehlikeli takımlar olduğunu belirtti. Yarışmacılarını plan ve programla hareket etmekle suçlayan Ilıcalı dayanamayarak “beni bile delirttiniz” dedi.

Dün akşam (Pazartesi) yayınlanan bölüm ise Survivor yarışmacısı Poyraz'ın, Dominikli bir adamın evine girip çuvala yiyecek çaldığı skandal bir olayla gündeme geldi.

Olayın tespit edilmesinin ardından ev sahibi suç duyurusunda bulunmak üzereyken, Acun Ilıcalı'nın devreye girerek ev sahibini vazgeçirdiği öne sürüldü. Bu durum, sosyal medyada ve Survivor hayranları arasında büyük tartışmalara neden oldu.

Güncelleme: 
İlgili Haberler
Survivor'da hırsızlık skandalı. Bu rezilliği kapatamazsınız, açıklayın
Survivor'da skandal: Yarışmacı Poyraz'ın Dominikli bir kişinin evinden çuvalla yiyecek çalması gündem oldu
Survivor'da skandal: Yarışmacı Poyraz'ın Dominikli bir kişinin evinden çuvalla yiyecek çalması gündem oldu
Acun Ilıcalı isyan etti
Survivor'da Berna ve Yunus Emre birbirine girdi. Acun Ilıcalı ateş püskürdü
Acun Ilıcalı İngiltere'den gelen haberle yıkıldı. Kara kara düşünmeye başladı
Acun Ilıcalı parayı buldu
Son Haberler
Ahmet Çelik müşahede altında Gündem
Ahmet Çelik müşahede altında
Michelin yıldızlı şef onlarca kişiyi zehirledi Yaşam
Michelin yıldızlı şef onlarca kişiyi zehirledi
Bu mağaranın hikâyesi duyanları şaşırtıyor. İçinde ne var? Gündem
Bu mağaranın hikâyesi duyanları şaşırtıyor. İçinde ne var?
Ford’a dev ceza Gündem
Ford’a dev ceza
Yunan derbisi öncesi yüksek gerilim Spor
Yunan derbisi öncesi yüksek gerilim
Balıkesir'de 2 zehir taciri yakalandı Yerel Haberler
Balıkesir'de 2 zehir taciri yakalandı
Su kanalına düşen karacanın imdadına AFAD ekipleri koştu Yerel Haberler
Su kanalına düşen karacanın imdadına AFAD ekipleri koştu