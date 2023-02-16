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Survivor Yunanistan'a yardım istemek için bağlanan Acun Ilıcalı: Sevgimizi göstermek için felakete gerek yok

Sanat dünyasının ünlü isimleri depremzedeler için seferber olmuşken, daha önce afet bölgesine yardımda bulunan Acun Ilıcalı, Survivor Yunanistan'a bağlanarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 08:04
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Acun Ilıcalı depremzedelere yardım istemek için Yunanistan'da yayınlanan Survivor programına bağlandı

Survivor Yunanistan'a yardım istemek için bağlanan Acun Ilıcalı: Sevgimizi göstermek için felakete gerek yok
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Ünlü televizyoncu, deprem bölgesine yaptığı yardım sonrası anlamlı bir harekete daha imza atmıştı. Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada AFAD ve Kızılay’ın uluslararası hesaplarını paylaşarak, destek çağrısı yaparak şunları söylemişti.

''Türkiye yıkıcı depremlerle sarsıldı ve dördüncü seviye alarm durumu ilan etti. Bu, ülkemizin tarihindeki en büyük felakettir. Enkaz altında kalan insanlarımızın sizlerin yardım ve desteğine ihtiyacı var. Dünyanın her yerindeki tüm dostlarım, lütfen bağış yaparak kurtarma çalışmalarına ve halkımıza destek olun.''

Tüm bunların ardından Ilıcalı, Yunanistan'da da yaptığı Survivor programına bağlanarak; dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"Bildiğiniz üzere yıkıcı depremler oldu ve ülke olarak çok zor zamanlardan geçiyoruz. Her gün bu büyük felaketi yaşayan vatandaşlarımızın ölüm haberlerini alıyoruz. Çok sayıda ülke bizimle bu acıyı paylaşıyor ve tüm dünyanın desteğini hissettik. Ancak bu felakette bize büyük destek olan bir ülke çok özel. Bu ülke Yunanistan.''

''Depremi yaşadığımız ilk andan itibaren Yunan hükümeti ve halkının hızlı ve inanılmaz desteği çok önemli" diyen Ilıcalı, sözlerine şöyle devam etti: Yunanistan’da programa başladığımız ilk günden bu yana her zaman Yunan halkından gördüğüm sevgiden bahsettim. Türkiye’de herkese bundan her zaman bahsettim''

''Şimdi Türkiye’de herkes Yunan halkının kalbindeki sevginin gücünü ve büyüklüğünü hissetti. Yunan hükümetinin hızlı reaksiyonunu, Yunan televizyonunun büyük hassasiyetini, sizlerin arama-kurtarma ekiplerinin inanılmaz başarılarını ve Yunan halkının hikayemizi anlatışını asla unutmayacağım. Her zaman söylediğim gibi, iki komşu ülkede yaşayan iki güzel ülkeyiz. Bakanlarımızın söylediği gibi, birbirimize sevgimizi göstermek için bir felakete gerek yok.

Acun Ilıcalı, konuşmasını; "Kendim ve ülkem adına Yunanistan hükümetine ve halkına çok çok teşekkür etmek isterim. Başka ne söyleyebilirim, hepinizi çok seviyorum" sözleriyle noktaladı.

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