Acun Ilıcalı Fatih Terim görüşmesinin nedeni ortaya çıktı

Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Türk futbolundaki son gerginliklerin hakemlerden kaynaklandığını söyleyerek, yabancı hakemlerin getirilmesi durumunda bu tansiyonun büyük ölçüde azalacağını ifade etti.

Ayrıca, Türkiye'de bir futbol kulübü satın almayacağını, ancak Hull City'e ek olarak başka bir yabancı takım daha almayı planladıklarını duyurdu.

Hull City'nin, Curaçao Milli Takımı ile oynayacağı dostluk maçı öncesinde, Acun Ilıcalı ve diğer yöneticilerin katılımıyla bir basın toplantısı yapıldı.

YUNANİSTAN'DAN TAKIM ALMAYI DÜŞÜNÜYOR

Toplantıda, dostluk maçının yanı sıra takımın hedefleri ve gelecek planları ele alındı. Ilıcalı, Hull City etrafında bir futbol ekosistemi kurma hedeflerini vurgulayarak, Yunanistan ve Slovenya'da görüşmeler yaptıklarını ve Slovenya'da bir kulüp almayı öncelikli hedef olarak belirlediklerini belirtti.

Acun Ilıcalı'nın Fatih Terim'le Yunan ligi hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

Ilıcalı, Türkiye'de bir kulüp satın alma niyetinde olmadığını, ancak İngiltere'de bir Championship takımı sahibi olmayı tercih ettiğini söyledi. Premier Lig'i dünyanın en iyi ligi olarak gördüğünü ve Hull City ile Avrupa'da İngiltere'yi temsil etmek istediklerini ifade etti.

Hull City'nin taraftarı ve stadını gördükten sonra bu takımı seçtiğini ve Avrupa'da başarı elde etmeyi hedeflediğini dile getirdi.