Acun Ilıcalı Fenerbahçeli genç yıldızı transfer ediyor

Hull City Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki futbolcusu Bora Aydınlık’ı kiralık olarak katmak için sarı-lacivertli yönetim ile anlaşmaya vardı.

Acun Ilıcalı Fenerbahçeli genç yıldızı transfer ediyor

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City Fenerbahçe altyapısından çıkan Bora Aydınlık’ı kadrosuna katıyor.

KİRALIK OLARAK GİDİYOR
Ajansspor’un haberine göre, sarı-lacivertli yönetim genç yıldız Bora Aydınlık’ı kiralamak için Hull City’den gelen teklifi kabul etmeye karar verdi.

SATIN ALMA OPSİYONU REDDEDİLDİ
Haberde ayrıca Hull City’nin oyuncunun sözleşmesine satın alma opsiyonu koydurmak istediği ancak Fenerbahçe’nin bu teklifi reddettiği aktarıldı.

PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe’nin U19 takımda geçiren Bora Aydınlık bıurada çıktığı 26 maçta 7 gol kaydetti.

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