Islak Pazartesi kutlandı. Islak Pazartesi kutlaması nedir?

Islak Pazartesi kutlandı. Islak Pazartesi kutlaması nedir?
Kaynak: AA
Ukrayna’da 'lslak Pazartesi' kutlamaları yapıldı. Islak Pazartesi nedir?
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Islak Pazartesi kutlandı. Islak Pazartesi kutlaması nedir? 1

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor. Ukrayna’da farklı bölgeler her gün neredeyse vuruluyor.

Binlerce insan hayatını kaybederken yüzlerce insan da yaralandı.

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Islak Pazartesi kutlandı. Islak Pazartesi kutlaması nedir? 2

Ukrayna'nın Lviv kentinde 'lslak Pazartesi' kutlaması yapıldı.

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Islak Pazartesi kutlandı. Islak Pazartesi kutlaması nedir? 3

Islak Pazartesi günü Paskalya bayramından sonraki ilk pazartesi günü kutlanıyor.

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Islak Pazartesi kutlandı. Islak Pazartesi kutlaması nedir? 4

Etkinlik kapsamında çocuklar Opera House binasının çevresinde sularla eğlendi.

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Islak Pazartesi kutlandı. Islak Pazartesi kutlaması nedir? 5

ISLAK PAZARTESİ NEDİR?

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Islak Pazartesi kutlandı. Islak Pazartesi kutlaması nedir? 6

Islak Pazartesi’nin diğer ismi Paskalya Pazartesidir. Paskalya pazarından sonrkai gün Islak Pazartesi günü oluyor.

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Islak Pazartesi kutlandı. Islak Pazartesi kutlaması nedir? 7

Özellikle Polonya’da her yıl kutlanıyor. Bu gün insanların üzerlerine su döküldüğü yerde gerçekleşir.

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Islak Pazartesi kutlandı. Islak Pazartesi kutlaması nedir? 8

Erkekler Pazartesi günleri kızları ıslatır. Salı günü ise kızlar erkekleri ıslatır.

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Islak Pazartesi kutlandı. Islak Pazartesi kutlaması nedir? 9

Erken kalkmayanların üzerine su dökülerek uyandırılır.

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Islak Pazartesi kutlandı. Islak Pazartesi kutlaması nedir? 10
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Islak Pazartesi kutlandı. Islak Pazartesi kutlaması nedir? 11
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