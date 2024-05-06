Islak Pazartesi kutlandı. Islak Pazartesi kutlaması nedir?

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor. Ukrayna’da farklı bölgeler her gün neredeyse vuruluyor.
Binlerce insan hayatını kaybederken yüzlerce insan da yaralandı.
Ukrayna'nın Lviv kentinde 'lslak Pazartesi' kutlaması yapıldı.
Islak Pazartesi günü Paskalya bayramından sonraki ilk pazartesi günü kutlanıyor.
Etkinlik kapsamında çocuklar Opera House binasının çevresinde sularla eğlendi.
ISLAK PAZARTESİ NEDİR?
Islak Pazartesi’nin diğer ismi Paskalya Pazartesidir. Paskalya pazarından sonrkai gün Islak Pazartesi günü oluyor.
Özellikle Polonya’da her yıl kutlanıyor. Bu gün insanların üzerlerine su döküldüğü yerde gerçekleşir.
Erkekler Pazartesi günleri kızları ıslatır. Salı günü ise kızlar erkekleri ıslatır.
Erken kalkmayanların üzerine su dökülerek uyandırılır.