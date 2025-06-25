Acun Ilıcalı futbol bilgisiyle adeta şov yaptı! Müge Anlı’nın ağzı açık kaldı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı 1930'dan bu yana tüm şampiyonları ezbere saydı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Anlı'nın sunduğu programa Acun Ilıcalı ile Eser Yenenler konuk oldu. İkili birbirine güvenerek Milli Takımlar kategorisindeki en zor soruyu seçti.

Acun Ilıcalı, "FIFA Dünya Kupası tarihinde hangi iki ülkenin A milli erkek futbol takımı üst üste ikişer kez şampiyon olmuştur?" sorusunda adeta şov yaptı.

TÜM ŞAMPİYONLARI EZBERE SAYDI

Ilıcalı, Dünya Kupası tarihindeki tüm şampiyonları ezbere sıralayarak soruyu 'İtalya ve Brezilya' olarak doğru olarak yanıtladı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.