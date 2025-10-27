Fenerbahçe'de asbaşkanlık yaptığı dönemde defalarca yabancı hakem görevlendirilmesi konusunda açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, TFF'nin bahis skandalını gün yüzüne çıkarmasının ardından eski sözlerini hatırlattı.

Acun Ilıcalı, "Yöneticilik yaptığım dönemde defalarca söylemiştim, bugün bir kez daha söylüyorum. Türk futbolu için yabancı hakem şart." dedi.

Ancak Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ise geçtiğimiz sezon istisnai olarak uyguladığı yabancı hakem konusuna sıcak bakmıyor.