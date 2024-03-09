Acun Ilıcalı İngiltere'den gelen haberle yıkıldı. Kara kara düşünmeye başladı

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Acun Ilıcalı İngiltere'den gelen haberle yıkıldı. Kara kara düşünmeye başladı
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship’in 37. haftasında Leicester City ile 2-2 berabere kaldı, play-off potasının dışına çıktı.

İngiltere Championship’in 37. haftasında Hull City, Leicester City ile MKM Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Mücadele 2-2 berabere tamamlandı.

Hull City’den Fabio Carvalho, maçın 7. dakikasında kaçırdığı penaltı fırsatının ardından 16. dakikada gol atarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Ancak Leicester City, 31. dakikada Jamie Vardy’nin penaltıdan attığı golle skoru eşitledi.

60. dakikada Hull City, Anass Zaroury’nin golüyle tekrar öne geçse de, Leicester City bu kez 62. dakikada Vardy’nin golüyle hızlı bir yanıt verdi ve maç bu skorla sona erdi.

Hull City adına Abdülkadir Ömür, ilk 11’de başlayarak maçın tamamında sahada yer aldı. Leicester City’de ise Yunus Akgün, 46. dakikada Wilfred Ndidi’ye yerini bıraktı ve Ozan Tufan maçta forma şansı bulamadı. Hull City teknik direktörü Liam Rosenior, maç boyunca herhangi bir oyuncu değişikliği yapmadı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City bu beraberlikle Hull City ligde üst üste dördüncü beraberliğini elde etti.

Lider konumundaki Leicester City ise Sunderland zaferinin ardından puan kaybı yaşadı.

Ev sahibi Hull City, bu beraberlikle puanını 58’e yükseltti ancak Norwich’in galibiyeti sonucunda play-off sıralamasının dışında kaldı.

Leicester City ise topladığı 82 puanla liderliğini 3 puan farkla korumaya devam etti.

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