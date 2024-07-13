Acun Ilıcalı istediğini alamadı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Acun Ilıcalı istediğini alamadı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City Kasımpaşa ile berabere kaldı.

Yeni sezon öncesi kamp yapmak için ülkemize gelen Hull City Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

TFF’nin Riva’da bulunan Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde oynanan mücadelede taraflar 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmada ilk gol Kasımpaşa adına 60. Dakikada Aytaç Kara’dan gelirken Hull City’nin golünü 78. dakikada Sincere Hall kaydetti.

Bu skorla birlikte Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiliz ekibi burada çıktığı ilk hazırlık maçından istediğini alamadı.

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