Acun Ilıcalı kabusu yaşıyor

İngiltere Championship’in 5. Hafta mücadelesinde Hull City sahasında Sheffield United ile karşı karşıya geldi.

MKM Stadyumu’nda oynanan mücadelede Hull City rakibine 2-0 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 15. Dakikada Gustavo Hamer ve 66. Dakikada Sam McCallum kaydetti.

Bu sonuç ile birlikte ilk 5 haftanın ardından 3 beraberlik 2 mağlubiyet alan Hull City sadece 3 puanla 22. Sıraya yerleşti. Sheffield United ise 9 puanla 4. Sırada yer aldı.

Lig Kupası’na da ilk turda veda ederek sezona kabus gibi başlayan Hull City’de taraftarlar takımın sahibi Acun Ilıcalı’dan harekete geçmesini istedi.