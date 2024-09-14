Acun Ilıcalı kabusu yaşıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Acun Ilıcalı kabusu yaşıyor

Championship'te 5. hafta geride kalırken 3 puanlı Hull City 22. sıraya geriledi.

İngiltere Championship’in 5. Hafta mücadelesinde Hull City sahasında Sheffield United ile karşı karşıya geldi.

MKM Stadyumu’nda oynanan mücadelede Hull City rakibine 2-0 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 15. Dakikada Gustavo Hamer ve 66. Dakikada Sam McCallum kaydetti.

Bu sonuç ile birlikte ilk 5 haftanın ardından 3 beraberlik 2 mağlubiyet alan Hull City sadece 3 puanla 22. Sıraya yerleşti. Sheffield United ise 9 puanla 4. Sırada yer aldı.

Lig Kupası’na da ilk turda veda ederek sezona kabus gibi başlayan Hull City’de taraftarlar takımın sahibi Acun Ilıcalı’dan harekete geçmesini istedi.

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