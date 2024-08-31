Acun Ilıcalı kahroldu. İlki yaşadı

İngiltere Championship Ligi’nin 4. haftasında heyecan geride kaldı.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Leeds United deplasmanındaydı. Elland Road’da oynanan mücadeleyi ev sahibi Leeds United 2-0’lık skorla kazanmayı başardı.

Leeds United'a galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Mateo Joseph ve 82. dakikada Joel Piroe ile buldu. Hull City forması giyen milli futbolcumuz Abdülkadir Ömür maça 11’de başladı ve 78 dakika sahada kaldı.

Bu sezon ilk mağlubiyetini alan Hull City ligde 4 hafta geçmesine rağmen henüz galibiyetle tanışamadı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 24 takımlı ligde 19. sırada yer alıyor.

Leeds United ise puanını 8’e çıkardı, 4. sıraya yerleşti.

Bir sonraki haftada Hull City, Sheffield ile karşılaşacakken, Leeds United Burnley ile mücadele edecek.