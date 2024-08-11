Acun Ilıcalı kancayı attı

Bulgar basını, Edirne doğumlu Acun Ilıcalı'nın son dönemde Bulgaristan'da bazı futbol kulüpleriyle görüşmeler yapacağına dair haberler yayımlamıştı.

Bu kulüpler arasında Arda (Kırcaali), Lokomotiv (Sofya) ve FC Lovech gibi İkinci Lig takımları bulunuyordu. Ancak Ilıcalı, Bulgaristan'da yatırım yapma planlarından vazgeçerek Slovenya'ya yöneldi ve Maribor takımını satın almak için girişimlere başladı.

Ilıcalı, Maribor'un Ludski Vrat Stadyumu'nda bir niyet mektubu sunarak kulüple işbirliği planlarını paylaştı.

Hull City'nin sahibi ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi olan Ilıcalı, Eylül ayında işlemleri tamamlamayı hedeflediklerini belirtti. Ilıcalı, kulübün birçok faaliyetinden sorumlu olacaklarını ve Maribor'u Avrupa'da başarıya taşıyacak bir takım haline getirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Ilıcalı, Maribor'un Avrupa'da rekabet edebilecek bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, kulübün kendi başarılarını yazması gerektiğini ve taraftarları mutlu edeceklerini ifade etti. Kulübün dengeli ve başarılı bir yapıya kavuştuğunda adım adım ilerleyeceklerini de ekledi.