Acun Ilıcalı kızlarıyla kış tatiline çıktı. Giydiği mont dillere düştü

Kızlarıyla birlikte kış tatiline çıkan Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar, takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı.

Gizem Ertürk
Acun Ilıcalı kızlarıyla kış tatiline çıktı. Giydiği mont dillere düştü

Acun Ilıcalı, kızlarıyla birlikte kış tatiline çıktı. Birlikte çekilen karelerini 13.6 milyon takipçisi bulunan sosyal medya sayfasından "Geleneksel Winter Wonderland gezisi" mesajıyla yayınlayan Ilıcalı'ya, kısa sürede 141 bin beğeni geldi.

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Takipçileri, daha önce "20 yıldır montum yoktu" açıklaması yapan ünlü ismin gönderisine; "Zengin fotoğrafı", "Bizim niye böyle geleneklerimiz yok ki?", "Acun abi biz de tatil istiyoruz", "Yaşlanmıyorsun be Acun abi" ve "Maşallah, örnek bir baba ve aile tablosu", Hani montun yoktu, kandırıldık!" gibi yorumlar yazdı.

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