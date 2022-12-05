Acun Ilıcalı, Masterchef'ten elenen Gamze'ye öyle bir jest yaptı ki yarışmacının elleri titredi

Masterchef'in son dokuzuna kalan yarışmacı Gamze Tosun emin adımlarla yürüdüğü yarışmadan bu hafta elenerek şampiyonluk hayallerine veda etti.

Haberlerankara.com'un haberine göre,yarışmada rakiplerinin korkulu rüyası olan Gamze, elenme üzüntüsünü yaşarken, Acun Ilıcalı'dan kendisine şok bir yardım eli uzandı.

Sosyal medyada yer alan iddialara göre, Masterchef yarışmacısı Gamze Tosun'a Acun Ilıcalı'dan muhteşem bir jest geldi..

Yarışmacının 5 çocuğunun tüm okul masraflarını karşılayacağını açıklayan Acun Ilıcalı, çocukların geleceğinin kendisinin ellerine teslim edilmesini istedi. Acun Ilıcalı'nın böyle bir iddia ile gündeme gelmesi ''Helal Olsun'' dedirtti