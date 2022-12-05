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  • Acun Ilıcalı, Masterchef'ten elenen Gamze'ye öyle bir jest yaptı ki yarışmacının elleri titredi

Acun Ilıcalı, Masterchef'ten elenen Gamze'ye öyle bir jest yaptı ki yarışmacının elleri titredi

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması MasterChef'ten bu hafta elenen isim Gamze Tosun oldu. Ortaya atılan iddiaya göre Acun Ilıcalı, Gamze Tosun'un 5 çocuğunun tüm eğitim masraflarını üstlenerek yarışmacıya büyük bir jest yapmış.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 17:25
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Acun Ilıcalı, Masterchef yarışmasından elenen 5 çocuk annesi Gamze Tosun'a öyle bir şey yaptı ki, duyanların ağzı açık kaldı.

Acun Ilıcalı, Masterchef'ten elenen Gamze'ye öyle bir jest yaptı ki yarışmacının elleri titredi
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Masterchef'in son dokuzuna kalan  yarışmacı Gamze Tosun emin adımlarla yürüdüğü yarışmadan bu hafta elenerek şampiyonluk hayallerine veda etti.

Haberlerankara.com'un haberine göre,yarışmada rakiplerinin korkulu rüyası olan Gamze, elenme üzüntüsünü yaşarken, Acun Ilıcalı'dan kendisine şok bir yardım eli uzandı.

Sosyal medyada yer alan iddialara göre, Masterchef yarışmacısı Gamze Tosun'a Acun Ilıcalı'dan muhteşem bir jest geldi..

Yarışmacının 5 çocuğunun tüm okul masraflarını karşılayacağını açıklayan Acun Ilıcalı, çocukların geleceğinin kendisinin ellerine teslim edilmesini istedi. Acun Ilıcalı'nın böyle bir iddia ile gündeme gelmesi ''Helal Olsun'' dedirtti

 

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Ali Rıza
5.12.2022 18:23
Bu yarışmada iki kişi hariç diğerleri vasat iyi olanlar Metin ve Kıvanç tır finali bu ikili yapar  
 
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