Acun Ilıcalı Murat Ülker'le anlaştı

İngiltere'nin Hull City takımının sahibi olan Acun Ilıcalı, Murat Ülker’in sahibi olduğu Yıldız Holding bünyesindeki bisküvi markası McVitie’s ile sponsorluk anlaşması yaptıklarını duyurdu.

Ilıcalı, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Murat Ülker geçen sezon maçlarımıza da gelerek Hull City’yi sezon boyunca takip etti. Murat Ülker’in futbola olan sevgisinin yanı sıra Hull City’yi daha ileriye taşımak adına olan ilgisi bize bu yolda yardımcı olacak.

Kulüp olarak, en ikonik markalardan biri olan McVitie's ile iş birliği gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Dünya çapında çok sevilen McVitie’s ile birlikte Ülker Grup ile imzaladığımız bu anlaşmanın kulüp ve taraftarlarımız için harika bir ortaklık olacağından eminiz. 180 yılı aşkın bir süredir her ailenin evine giren McVitie’s ile diğer tüm sponsorlarımızla olduğu gibi aynı değer ve vizyonu paylaşıyoruz. Kulüpteki herkes McVitie's ile çalışmayı sabırsızlıkla bekliyor."

Murat Ülker ise şöyle konuştu:

“Bu iş birliği, Türk girişimciliğinin global arenadaki gücü açısından çok anlamlı. Hull City’nin kaplanlı formalarında ve antrenman kıyafetlerinde efsanevi McVitie’s logosunu görmek hepimiz için iftihar sebebi. Bu başarı yolculuğunda bir aradayız."