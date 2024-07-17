Mehmet Topal çaresiz kaldı

Kaynak: DHA
Mehmet Topal çaresiz kaldı

Rumen takımı Petrolul Ploieşti'yi çalıştıran Mehmet Topal, teknik direktörlük kariyerinin ilk maçında sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Petrolul, transfer tahtası açılmadığı için sahaya 9 yeni oyuncusundan yoksun çıktı.

Romanya 1. Lig ekibi Petrolul Ploieşti, teknik direktör Mehmet Topal yönetiminde çıktığı ilk maçta sahasında Buzau ile golsüz berabere kaldı.

Karşılaşmada üstün bir oyun sergileyen Ploieşti, girdiği net fırsatları değerlendirmedi. Ev sahibi ekipte ayrıca 58. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda Gheorghe Grozav meşin yuvarlağı dışarıya yolladı.

TRANSFER TAHTASI AÇILMADIĞI İÇİN BİRÇOK OYUNCUYU OYNATAMADI

Petrolul Ploieşti Teknik Direktörü Mehmet Topal, Buzau karşılaşmasında yaz transfer döneminde kadroya kattığı oyunculardan faydalanamadı. Kamp döneminde takımla birlikte çalışan yeni transferler Alexandru Stanica, Ricardinho, Tidiane Keita, Alexandru Mateiu ve Alexandru Tudorie, transfer tahtası açılmadığı için listeye eklenemedi ve bu nedenle ilk maçta forma giyemedi.

ÇARESİZ KALDI

Toplamda 9 as oyuncusundan yoksun kalan ve genç takımdan takviyelerle sahaya çıkan Mehmet Topal'a 100. yılını kutlayan taraftarlar büyük destek verip tribünleri doldurdu.

Transfer tahtasının açılmasını bekleyen Mehmet Topal, kadroya katılan oyuncuların performansıyla birlikte daha iyi bir oyun sergileyeceklerine ve hedeflerine ulaşacaklarına inanıyor.

İlgili Haberler
Acun Ilıcalı ortada kaldı
Son Haberler
Mustafa Sarıgül'ün avukatlarından açıklama: Videonun Sarıgül'e ait olmadığı teyit edildi Gündem
Mustafa Sarıgül'ün avukatlarından açıklama: Videonun Sarıgül'e ait olmadığı teyit edildi
Yenilenebilir enerjinin önemi Keşfet
Yenilenebilir enerjinin önemi
309 bin TL ceza ceza kesildi Yaşam
309 bin TL ceza ceza kesildi
Fatih Erbakan’dan iktidarı kızdıracak emekli zammı açıklaması Gündem
Fatih Erbakan’dan iktidarı kızdıracak emekli zammı açıklaması
Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 794 Dünya
Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 794
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu Yerel Haberler
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu
FIFA müfettişleri göreve çağrıldı Spor
FIFA müfettişleri göreve çağrıldı