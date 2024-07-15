Acun Ilıcalı Premier Lig ekibiyle anlaştı

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Acun Ilıcalı Premier Lig ekibiyle anlaştı

Acun Ilıcalı'nın sahibi ve başkanı olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'de, takımın önde gelen oyuncusu Jacob Greaves, Premier Lig'in yeni ekibi Ipswich Town'a transfer oldu.

Bu transferle Ilıcalı, kulüp tarihinin en pahalı satışlarından birine imza attı.

Geçtiğimiz sezon Championship'i ikinci sırada tamamlayarak doğrudan Premier Lig bileti alan Ipswich Town, ciddi harcamalar yapmaya başladı.

Chelsea'den Omari Hutchinson'u 23,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katan mavi-beyazlılar, en pahalı ikinci transferini Hull City'den gerçekleştirdi.

ACUN ILICALI ANLAŞTI

Kieran McKenna yönetimindeki ekip, Hull City'nin başarılı savunmacısı Jacob Greaves'i 21,5 milyon euroya transfer etti ve 23 yaşındaki oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Acun Ilıcalı'nın transfer görüşmelerinde bizzat rol aldığı ortaya çıktı.

Ilıcalı'nın onay vermesinin ardından imzalar resmen atıldı.

Bu transfer, Hull City'nin tarihine geçti ve 1904 yılında kurulan turuncu-siyahlılar, en pahalı dördüncü satışını gerçekleştirmiş oldu.

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