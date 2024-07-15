Arda Güler Türkiye'ye döndü

Geçen sezon başında Fenerbahçe'den 20 milyon Euro artı bonuslar karşılığında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler müthiş bir sezon geçirdi.

İspanyol devinde ilk etapta sakatlıklar nedeniyle sıkıntı yaşayan yıldız futbolcu, sağlığına kavuşunca forma giydiği maçlarda attığı gol ve yaptığı asistlerle adından çokça söz ettirdi.

A Milli Takım formasıyla 2024 Avrupa Şampiyonası'nda da boy gösteren Arda Güler, rekorları alt üst etti.

Ay-Yıldızlı formayla Gürcistan'a karşı attığı golle Arda Güler, 19 yaş 114 gün ile Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçında gol atan en genç oyuncu rekorunu kırdı. Bu rekor, daha önce 19 yaş 128 gün ile Cristiano Ronaldo'ya aitti.

Arda Güler ayrıca Avrupa Şampiyonaları tarihinde sadece asist yapan 4 genç futbolcudan biri oldu. Avrupa Şampiyonaları tarihinde sadece 21 yaşından küçük 4 genç futbolcu, tek bir turnuvada 1'den çok asist yaptı.

Arda Güler, Hollanda ile karşılaştığı maçın 35. dakikasında Samet Akaydin'e asist yapan Arda, turnuvadaki ikinci asistine ulaştı.

Yıldız futbolcu, EURO 2024 sonrasında sezonun yorgunluğunu atmak için soluğu Türkiye'de aldı. Bodrum'u tercih eden Arda Güler, kız arkadaşı ve arkadaşlarıyla Bodrum’da voleybol oynarken görüntülendi.