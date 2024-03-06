Acun Ilıcalı sır gibi saklıyordu. Survivor'un çekildiği dev ada ortaya çıktı

Yeni sezonun başladığı 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren reytingleri alt üst eden ve her olayı ile gündem olan Survivor All Star ile alakalı yeni detay ortaya çıktı.

Karayiplerde bulunan Dominik Cumhuriyetleri’nde Acun Ilıcalı’nın kiraladığı bir adada çekilen Survivor All Star’ın tam olarak nerede düzenlendiği meraklı bir izleyici tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Google Maps kullanarak Survivor’un çekim alanlarını detaylıca gösteren izleyicinin çekmiş olduğu videoda oyun parkurlarını ve takımların kaldıkları yerleri görebilmek mümkün.

TURİZME AÇILDI

Öte yandan bu yıl Survivor’un çekildiği yeri görmek isteyen izleyiciler geçen senelerden farklı olarak 2999 dolar karşılığında birleşme partisine katılabilecek.

MAVİ TAKIM

Batuhan Karacakaya Seda Ocak Hakan Hatipoğlu Damla Can Yiğit Poyraz Yasin Obuz Sahra Işık Ogeday Girişken Berna Canbeldek Yaman Yağmur Aysu Furkan

KIRMIZI TAKIM

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