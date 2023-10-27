Acun Ilıcalı Survivor’da yarışacak sürpriz ismi açıkladı

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla Survivor All Star kadrosuna dahil olan sürpriz bir ismi açıkladı.

Çağlar Bülent Sansar
Acun Ilıcalı Survivor’da yarışacak sürpriz ismi açıkladı

Survivor 2023'te en son şampiyon Nefise olmuştu. Survivor All Star 2024'te ise kimlerin yarışacağı merak ediliyordu.

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Survivor'da geçtiğimiz sezonlardan farklı olarak SMS yerine 'düello ile eleme' sistemi uygulanacak. Eleme adayı olan dört yarışamcı, birbiriyle parkurda düelloya çıkacak. Eleme potası önce iki adaya inecek, sonra elenen isim belli olacak.

İŞTE SURVİVOR ALL STAR 2024 KADROSU

1. Doğukan Manço
2. Nefise Karatay
3. Merve Aydın
4. Yiğit Poyraz
5. Turabi
6. Damla Can
7. Sercan Yıldırım
8. Aleyna Kalaycıoğlu
9. Ogeday Girişken
10. Nagihan Karadere
11. Nihat Altınkaya
12. Seda Ocak
13. Sahra Işık
14. Yasin Obuz
15. Gizem Memiç
16. Özgür Tetik

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ALL STAR'A SÜRPRİZ İSİM

SMS oylaması yapılmayacak Survivor All Star 2024’te yarışacak isimler açıklanmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Furkan Kızılay'ın da Survivor All Star'da olacağını duyurdu.

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"YARIŞMANIN SÜRPRİZİ OLABİLİR"

Ilıcalı, "Furkan Survivor All Star’a sakatlıkla yarım kalan hikayesini tamamlamak için geliyor. Hızıyla hepimizi şaşırtan Furkan, SMS’siz yarışmanın sürprizi olabilir. Gönülden başarılar" ifadelerini kullandı.

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