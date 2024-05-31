Acun Ilıcalı uzak ara Fatih Terim dedi

Trendyol Süper Lig’de sezonu Galatasaray’ın 3 puan ardında 2. Sırada bitiren Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı.

Acun Ilıcalı ile birlikte Londra’ya giden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Aziz Yıldırım’ın vaadi olan Jose Mourinho ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.

SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Jose Mourinho hamlesi Avrupa basınında bile manşetlere taşınırken anlaşmada büyük rol oynayan Acun Ilıcalı’nın eskiden söylediği sözler gündem oldu.

"UZAK ARA FATİH TERİM"

343 Youtube kanalında Serhat Ulueren’in Fatih Terim mi Jose Mourinho sorusuna Acun Ilıcalı anında, “uzak ara Fatih Terim” cevabını vermişti.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

8-9 Haziran’da gerçekleşecek olan seçimde Ali Koç’un yönetim kurulu listesinde olan Acun Ilıcalı’nın bu sözleri üzerine Jose Mourinho hamlesinde yer alması taraftarların tepkisine yol açtı.