Aziz Yıldırım masayı yumrukladı

Ali Koç'a karşı seçim turuna devam eden eski Fenerbahçe BAşkanı Aziz yıldırım yine gündem oldu.

Mourinho sonrası transfer adaylarına değinen Aziz Yıldırım, "Jose Mourinho'dan sonra şimdi futbolcu ismi vereyim, onları da alsınlar. Romelu Lukaku'yu Mourinho istiyor. Paulo Dybala var. Talisca da gelmek istiyor, ayrıca Trabzon'da oynayan santrfor vardı Alexander Sörloth. Bunlardan bir iki tanesini halletsinler. Diğerlerine biz gelince bakarız." ifadelerini kullandı.



YUMRUĞUNU GÖSTERDİ

Bir üyenin, 'Eskiden siz elinizi masaya vururdunuz. Şimdi sakin gözüküyorsunuz. Eski Aziz Başkanımız olacak değil mi?' sözü üzerine Aziz Yıldırım, elini yumruk yapıp masaya vurdu.

"HAKKINIZ YOK"

"6 yıldır Fenerbahçe maçına niçin gitmediniz?" sorusuna Aziz Yıldırım ilginç bir tepki verdi.

Yıldırım, “O stattan giderken beni yuhalamadınız mı? Utanmadınız mı? Ben bu kulüp için hapis yattığımda, hakimine ya da savcısına 'Seni atarız' diyen, 'Sen kimsin lan beni atacaksın?' diyen adamı siz yuhalayarak gönderdiniz. Bu yüzden bana bir şey söylemeye hakkınız yok” ifadelerini kullandı.