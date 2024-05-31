Ali Koç affını istedi. Fenerbahçe taraftarı çıldırdı

Düzenleme: Kaynak: Takvim
Ali Koç affını istedi. Fenerbahçe taraftarı çıldırdı

Fenerbahçe üyelerinin Galatasaray Kalamış Tesisleri'ni basması tepkilere yol açarken Ali Koç olay yerine giderek Galatasaraylı üyeler ve yöneticilerden aflarını istedi.

Süper Lig’de sezonu 2. Sırada tamamlayan Fenerbahçe’de tüm gözler yaklaşan Olağan Genel Kurul’a çevrildi.

8-9 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan genel kurulda Ali Koç ve Aziz Yıldırım kozlarını paylaşacak.

Kıran kırana geçmesi beklenen seçim için taraflar tek tek vaatlerini açıklarken üyelerle buluşmayı da ihmal etmiyor.

Ali Koç son olarak kongre üyeleri ile Kalamış’ta bir araya gelirken ortalık bir anda karıştı.

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GALATASARAY TESİSLERİ'Nİ BASTILAR

Ali Koç’un toplantısı için Kalamış’a gelen bazı kongre üyeleri toplantının hemen yakınında bulunan Galatasaray Sosyal Tesisleri bastı.

Her ne kadar Fenerbahçeli üyeler tesislerin içine girmeyi başaramasada attıkları meşaleler ufak bir yangın çıkarırken bazı üyeler tesiste bulunan Galatasaray logosunu söktü.

Yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçeli üyelere karşı yoğun bir tepki oluşurken başkan Ali Koç’tan flaş bir hamle geldi.

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"GALATASARAYLI ÜYELERDEN ÖZÜR DİLEDİ"

Ali Koç’un olaylardan sonra tesislere gittiğini söyleyen Takvim Gazetesi Spor Müdürü Onur Özkan, "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray’ın Kalamış Tesisleri’ne gitti ve çıkan olaylar nedeniyle oradaki üyelerden özür diledi" dedi.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Ali Koç'un bu sezon durmadan atıştıkları Galatasaray'dan af dilemesi bazı Fenerbahçe taraftarlarını kızdırdı.

Sarı Lacivertli yandaşlar sosyal medyadan Ali Koç'a tepki gösterdiler.

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