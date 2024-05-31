Acun Ilıcalı vazgeçti

Bu sezon İngiltere Championship’te play-off şansını son haftada kaybeden Hull City’de teknik direktör Liam Rosenior ile yollar ayrılmıştı.

AYRILIĞI BU SÖZLERLE AÇIKLAMIŞTI

Ayrılığa dair bir açıklama yapan Acun Ilıcalı, "Bu harika kulübün başkanı olarak vermek zorunda kaldığım en zor karar bu oldu. Liam'ın gelişinden bu yana açık bir çalışma ilişkisine sahip olduk ve görev süresi boyunca şüphesiz ilerleme kaydedildi. Kendisi her zaman bu ailenin bir parçası olacak ve tüm çalışmaları için kendisine teşekkür ediyorum. Bu kulübü ileriye götürmeye devam edeceğiz ve bunu yaparken taraftarımıza karşı açık ve şeffaf olmaya devam edeceğim" demişti.

EROL BULUT'U DÜŞÜNÜYORDU

Rosenior’un ayrılığı sonrası Cardiff City ile sözleşmesi sona eren Erol Bulut'u getireceği konuşulan Acun Ilıcalı bu kararından vazgeçti.

HULL CITY TIM WALTER'E EMANET

İngiliz ekibinden yapılan açıklamaya göre Tim Walter takımın başına getirildi. Alman teknik adam son olarak Hamburg'un teknik direktörlüğünü yapmış ve 103 maçta 1.82 puan ortalaması tutturmuştu.