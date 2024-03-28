Acun Ilıcalı yeni takımını resmen duyurdu: Satın alıyoruz

Kaynak: SporX
Acun Ilıcalı yeni takımını resmen duyurdu: Satın alıyoruz
İngiltere 2. Ligi Championship’te mücadele eden Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, yeni takımını hangi ülkeden satın alacağını açıkladı.

İngiltere’den Hull City’i satın alan ve Primier Lig’e çıkarmaya çalışan İş İnsanı Acun Ilıcalı, İrlanda’dan takım almaktan vazgeçmişti.

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YENİ HEDEF SLOVENYA’DAN TAKIM ALMAK

Rotayı Slovenya’ya çevirdiğini açıklayan Ilıcalı, “Şimdi Slovenya’yı düşünüyoruz. Yunanistan’da bir vakit geçirdik ama istediğimiz takımı bulamadık. Şimdi Slovenya Ligi’nin bizim için doğru bir yer olduğunu düşünüyoruz ekip olarak. Bir değişiklik olmazsa Slovenya’dan yakın bir zamanda takım alabiliriz. Slovenya’da takım alma projem var. Kendisi de Sloven olduğu için görüştük. Fenerbahçe maçından sonra İstanbul’da da bir araya geldik. O konuda sağ olsun hem dünya hem Avrupa futbolunu konuşmak çok güzel bir şey. Bazı fikirleirm var dünyadaki futbolla ilgili onları anlattım ona. Sağ olsun o da dinledi. Slovenya’daki kulüp konusunda görüşmelerimiz var. Bakalım kısmet artık” ifadelerini kullandı.

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