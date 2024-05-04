Acun Ilıcalı yıkıldı. En büyük hayali suya düştü

İngiltere Championship’in nefes kesen son haftasında, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, play-off umutlarını bitiren bir yenilgiyle karşılaştı. Plymouth Argyle’a deplasmanda 1-0 mağlup olan Hull City, Premier Lig’e yükselme şansını gelecek sezona bıraktı.

Home Park’ta gerçekleşen mücadelede, Plymouth’un 40. dakikada Edwards’ın ayağından bulduğu tek gol, maçın kaderini belirledi. Milli futbolcularımızdan Ozan Tufan ilk 11'de başladığı mücadelenin ikinci yarısında yerini diğer milli oyuncumuz Abdülkadir Ömür'e bıraktı. Bu kritik galibiyet, Plymouth’un ligde kalmasını sağlarken, Hull City için büyük bir hayal kırıklığı oldu.

Sezon boyunca 46 maçta 19 galibiyet, 13 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşayan Hull City, toplamda 70 puan toplayarak ligi 7. sırada tamamladı. Takım, 68 gol atarken, kalesinde 60 gol gördü.

Play-off potasına sadece 3 puanla veda eden ekip, Premier Lig’e çıkma hayallerini bir kez daha ertelemek zorunda kaldı. Acun Ilıcalı’nın büyük umutlar beslediği Hull City için bu mağlubiyet, Premier Lig yolunda beklenmedik bir engel oldu.