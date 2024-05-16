Acun Ilıcalı yine kıyağını yaptı

Trendyol Süper Lig’de sezonun bitimine 2 hafta kalırken transfer piyasası iyice hareketlendi.

Ara transfer sezonunda FIFA’nın verdiği ceza nedeniyle tahtası kapalı olan Antalyaspor kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı.

Sergen Yalçın’ın ayrılacağını açıklaması üzerine takımın başına Alex de Souza’yı getirmeye hazırlanan Akdeniz ekibi ilk transferinde de sona yaklaştı.

Kırmızı-beyazlılar Hull City forması giyen Doğukan Sinik ile prensipte anlaşmaya vardı. Hull City patronu Acun Ilıcalı’nın ise Sinik’in ayrılmasında Antalyaspor’a kolaylık yapacağı öğrenildi.

Kariyerinde uzun bir dönem Antalyaspor formasını terleten Doğukan Sinik şuanda Hatayspor’da kiralık olarak forma giyiyor.