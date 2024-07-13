Acun Ilıcalı'dan Beşiktaş'a kötü sürpriz

Beşiktaş, İngiltere'de West Bromwich Albion'da forma giyen Okay Yokuşlu'yu transfer etmek için bir süredir görüşmelerini sürdürüyordu.

Siyah beyazlıların Okay'la anlaştıkları, kulübüyle de bonservis için pazarlık halinde oldukları belirtilmişti.

Beşiktaş, bu transferde Acun Ilıcalı sürpriziyle karşılaştı.

30 yaşındaki futbolcuya Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin de teklif yaptığı ortaya çıktı.

İngiliz basınındaki haberlerde Hull City'nin West Bromwich'e bonservis için 2 milyon pound teklif ettiği ileri sürüldü.

Okay Yokuşlu gecen sezon West Bromwich formasıyla 48 maça çıkarken 1 gol attı, 1 de asist yaptı.

