Cenk Tosun'dan ilk açıklama

Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi biten ve yeni bir anlaşma sağlayamayan Cenk Tosun ile anlaşmaya vardı.

Milli futbolcu ile 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşıldı.

Cenk Tosun'un 2 yıllık maliyetinin maaş ve imza parası dahil yaklaşık 2.5 milyon Euro olacağı belirtildi.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe ile anlaşan Cenk Tosun, ilk kez açıklama yaptı.

beIN Sports'a konuşan Tosun, "Sözleşmem bittikten sonra Beşiktaş'ın teklif yapmasını bekledim, yapmadılar'' dedi.

Beşiktaş kariyerinde 227 maça çıkan Cenk Tosun, 96 gol atarken 30 asist yaptı.

33 yaşındaki milli futbolcu, Beşiktaş ile 3 Süper Lig ve 2 Türkiye Kupası zaferi yaşadı.

Ayrıca 2017 yılında Türkiye'de yılın futbolcusu ve 15-16 sezonunda Türkiye Kupası'nda gol kralı oldu.