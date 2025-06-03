Acun Ilıcalı'dan kritik transfer hamlesi: Tutmazsa kovulur

Fenerbahçe Asbaşkanı ve İngiltere Championship ekibi Hull City takımının sahibi Acun Ilıcalı'ya İngiliz basınında ağır eleştiriler geldi.

Ilıcalı'nın bu sezon küme düşmekten averajla kurtulan Hull City'in başına Kayserispor'un teknik direktörü olan Sergej Jakirovic'i getirme kararını değerlendiren köşe yazarı Barry Cooper, "Bu tercih Tim Walter'dan sonraki en büyük teknik adam hamlesi ve belki de Rosenior'u görevden aldıktan sonraki en kritik kararı. Bu kararın işe yaraması gerekiyor. Çünkü takım son 12 aydır istikrarsız bir dönem geçiriyor" diye yazdı.

'BELKİ ŞEHİRDEN KOVULUR'

Cooper, şöyle devam etti:

"Pek çok taraftar, Türk iş insanının işleri doğru yaptığına ikna olmuş değil. Saha sonuçları ve artan borç yükü var.

48 yaşındaki teknik adam, Championship'i tanımayan başka bir yabancı. Bu, şu anki durumda alınması gereken bir risk miydi, tartışılır. Taraftarlar hâlâ Walter’ın kısa süren ve yıkıcı etkiler bırakan döneminin travmasını yaşıyor.

Ilıcalı, Jakirovic için Kayserispor’a tazminat ödedi. Teknik ekibiyle birlikte yüklü bir maaş bütçesi var. Bu yatırımın karşılık bulması gerekiyor. Ilıcalı’nın artık hata yapma lüksü yok. Fratton Park’taki şans kartını harcadı; bu kez işler yolunda gitmezse sonuçlar çok ağır olabilir.

Hull City artık yeni sezona kötü başlayamaz. Bu kez taraftar sabretmeyecek. Hull City geçen sezon perişandı ve bir daha böyle olamaz. Eğer böyle olursa, küme düşerler ve takım sahibi yerden yere vurulur, hatta belki de şehirden kovulur."