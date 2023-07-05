Acun Ilıcalı'dan sürpriz evlilik teklifi

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelmeye devam eden Acun Ilıcalı'nın yaklaşık 3 senedir birlikte olduğu Ayça Çağla Altunkaya sürpriz bir şekilde evlilik teklif ettiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

Daha önce üç kez evlenen Ilıcalı, şimdilerde Ayça Çağla Altunkaya ile bir ilişki sürdürüyor

''KULAĞINA SÖYLEDİM, HERKES DUYMASIN...''

Sevgilisiyle aşk dolu pozlarını paylaşan Ilıcalı, "Duygularımı bugün kulağına söyledim herkes duymasın. Doğum günün kutlu olsun, her günümüz böyle mutlu olsun." notunu ekledi.

İşte hem bu sözler hem de sürpriz geceden paylaşılan bir videoyla "evlilik" iddiaları gündeme geldi.

YÜZÜK DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Hatta çiftin bu yaz evleneceği de konuşulanlar arasında. Dördüncü kez nikâh masasına oturacak olan Acun Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya ile 3 yıldır birlikte.

Acun Ilıcalı’nın sevgilisinin doğum günü kutlamasından paylaştığı fotoğraflarda Altunkaya’nın parmağındaki yüzük de dikkat çekti.