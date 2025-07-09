Acun Ilıcalı'nın başı dertte: Nakit sıkıntısını mektupla itiraf etti

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle zor günler yaşıyor. Lig yönetimi geciken ödemeler nedeniyle Ilıcalı'nın takımına üç dönem transfer yasağı verdi. Taraftarlar kulübün sahibi Acun Ilıcalı'ya tepki gösterirken eski Fenerbahçe yöneticisi Hull Live’da taraftarlara hitaben bir mektup yazdı. Transfer yasağı kararına itiraz ettiklerini belirten Ilıcalı mektubunda özetle şunları söyledi...

"TEMYİZ DAVAMIZA GÜVENİYORUZ"

Son birkaç gündür çok fazla yanlış bilginin dolaştığı aşikar, bu nedenle birkaç konuyu açıklığa kavuşturmak istedim. Hem Louie Barry hem de Jaden Philogene anlaşmaları ile ilgili olarak Aston Villa ile aramızda hiçbir sorun yok ve temyiz davamıza çok güveniyoruz.

"FIN BURNS İÇİN ÖDEME YAPTIK"

Fin Burns durumu aslında oldukça basit. Bu ücreti ödemek için bir oyuncu satışından elde edilen geliri kullanmayı amaçladık ve EFL bize bunun mümkün olmadığını söylediği anda - bizimle ilgili olmayan sebeplerden dolayı - konuyu sonlandırmak için hemen doğrudan bir ödeme yaptık.

İTİRAF: NAKİT AKIŞINDA SORUN YAŞANDI

Tedarikçilere yapılan ödemelerle ilgili olarak, kulüp maalesef tedarikçilerden gelen faturaları kapatmak için bir oyuncu için 1,5 milyon sterlinlik ödemeyi alamayınca nakit akışında sorun yaşadı. Parayı alana kadar bu açığı kapatacağım ve ekibimiz tüm tedarikçilerle iletişim halinde olarak olası sorunları en kısa sürede çözecek.

"KULÜP DESTEĞİMİ ALACAK"

Geçtiğimiz hafta taraftarlarımızla konuştuğumda, kulübün para kaybettiğini ve gerektiğinde destekleyeceğimi söyledim. Kulüp, ihtiyaç duyduğunda her zaman tam desteğimi alacaktır. Taraftarlarımıza, hiçbir kulüple hiçbir çıkar çatışmamız olmadığını temin etmek istiyorum. Belki bazı mali ve idari hatalar olmuştur, ancak EFL'nin itirazımıza anlayış göstereceğinden ve davamızda kendimize güvendiğimizden eminim.

"HAYALLERİMİZE ULAŞABİLİRİZ"

İnsanların kendi görüşlerine sahip olma ve farklı bir hikaye yazma hakkı vardır, hayat budur, ancak ben her zaman kulübümüzün arkasında olacağım. Kadromuzda 100 milyon sterlinlik potansiyel var, çok iyi bir koçumuz, en iyi taraftarlarımız var ve bir araya gelirsek hayallerimize ulaşabiliriz.